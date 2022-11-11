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"Это идея Суровикина и решение Шойгу": Песков попытался снять с Путина вину за херсонский провал

11 ноября 2022, 13:09

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков возложил вину за позорное бегство русских оккупантов на министра обороны Сергея Шойгу

Песков, Путин, Шойгу
Песков попытался снять с Путина вину за херсонский провал/ коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

По всей вероятности, диктатор РФ Владимир Путин уже назначил "стрелочников", на которых он и "повесит" всю ответственность за провал российских оккупационных войск в Херсоне (с их срочной эвакуацией левый берег Днепра). По крайней мене, так можно трактовать свежее заявление путинского спикера Дмитрия Пескова.

"Это идея Суровикина и решение Шойгу", — заявил он.

Соответственно, Путин, видимо, решил возложить ответственность за херсонский провал на министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационным корпусом в Украине генерала Сергея Суровикина.

Далее, Песков категорически отказался комментировать негативные оценки со стороны аналитиков по поводу решения оккупантов убегать из Херсона. Кремлевский глашатай прямым текстом заявил российским пропагандистам ‒ мол, экспертов много, а мнения у них разные.

"Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь, опять же, за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны [...] Мне нечего сказать по этой теме", ‒ подытожил он.

В РФ объявили об отводе войск РФ из Херсона

В среду, 9 ноября, глава оккупационного Министерства обороны России Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска из Херсона и правобережной части Херсонщины. Такое решение страны-агрессора Шойгу объявил после доклада командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты не в состоянии обеспечивать свои силы в Херсоне и на правобережье Херсонщины.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина освобождает свои территории, опираясь на сведения разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления. Киев не видит признаков того, что Россия оставляет оккупированный Херсон без боя. В городе остается значительная часть вражеской группировки, стягиваются дополнительные резервы.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на заявления РФ об отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. По словам генсека, НАТО знакомо с таким заявлениями, однако будет ждать, чтобы увидеть, что будет происходить дальше.

Другие новости:

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