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Переговоры Украины и РФ могут состояться ранее ожидаемого: генерал армии озвучил прогноз

12 ноября 2022, 23:01

Запад не исключают возможность начала мирных переговоров Киева и Москвы - после освобождения Херсона, сказал генерал армии Николай Маломуж.

Маломуж, Россия
Переговоры Украины и РФ могут состояться ранее ожидаемого - генерал Маломуж / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Западные партнеры Украины по-прежнему всерьез рассматривают вариант с возможностью мирных переговоров Киева и Москвы ‒ особенно после того, как ВСУ освободили Херсон. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах и генерал армии Николай Маломуж.

По его оценкам, руководители стран Запада принимают позицию Киева, который неоднократно озвучивал главное условие мирных переговоров – вывод российских войск с территории нашей Украины. Но якобы западные союзники рассчитывают ‒ когда переговоры действительно станут возможны, позиция Украины уже не будет настолько категоричной.

"Для Запада очень важно, чтобы мы сохранили возможность переговорного процесса, а не заняли позицию, как в указе президента: мы не будем общаться с Путиным. То есть на этапе успеха наступательных операций мы были готовы к переговорам – на условии, что Россия выводит свои войска[…] Далее формируется новая модель мира, предусматривающая гарантии безопасности Украины, репарации, компенсации и тому подобное. […] Я думаю, такой комплексный подход при нашей активной позиции позволит выйти на модель освобождения территорий. С одной стороны, под давлением наших войск, с другой стороны, под давлением всех наших партнеров", – подчеркнул Маломуж", – сказал он.

Переговоры Украины с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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