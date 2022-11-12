Арахамия назвал вероятные сроки возобновления переговоров с Россией

Вероятность переговоров будет зависеть от возобновления электоральных циклов в России, и в Соединенных Штатах.
Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия спрогнозировал возможные сроки возобновления переговоров между Украиной и РФ.
По его мнению, возможность возобновить переговоры с Российской Федерацией появится во второй половине 2023 года. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона UAразом.
По его мнению, вероятность переговоров будет зависеть от возобновления электоральных циклов в России, и в Соединенных Штатах.
"То есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США. А к тому же, 24-го будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-то демонстрировать. Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу", – подчеркнул Арахамия.
Переговоры Украины с РФ
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.
В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.
"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.
Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.
РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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