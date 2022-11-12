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Херсон становится прифронтовым городом: Жданов предупредил о рисках артдуэлей через Днепр

12 ноября 2022, 22:30

Николаеву будет легче, потому что, кроме ракет и "Шахидов", туда ничего не достанет, подчеркнул Олег Жданов.

Херсонская область, Херсонщина, украинские военные, ВСУ, танк
ВСУ освободили Херсон / Фото из открытых источников, УНИАН

После освобождения Херсон вряд ли станет безопасным городом – теперь наверняка будут артиллерийские дуэли через Днепр.

С таким мнение в интервью Главреду согласился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Теперь Николаеву будет легче, потому что, кроме ракет и "Шахидов", туда ничего не достанет, в том числе не дотянется туда и реактивная российская артиллерия", – пояснил он.

Вместе с тем военный эксперт обратил внимание на то, что после освобождения Херсон теперь становится прифронтовым городом.

"Потому не стоит пока торопиться возвращаться в Херсон тем, кто оттуда уезжал. Россияне не упустят возможности обстреливать город", — добавил Жданов.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобожден 41 населенный пункт на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

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