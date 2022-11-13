В восьми областях Украины 13 ноября будут выключать электричество: все детали

Электричество 13 ноября будут включать в 8 областях Украины, но планово/ УНИАН

В воскресенье, 13 ноября, электроэнергию будут выключать в восьми областях нашего государства. Ожидаются плановые отключения с 00:00 до 24:00. Они будут действовать в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других областях Украины отключения света не прогнозируются. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что любые отключения электричества происходят только из-за повреждения части энергосистемы страны российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования нужно время. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления!", – призвали украинцев в "Укрэнерго".

"Укрэнерго"

В то же время в ДТЭК"Киевские электросети"сообщили, что пока экстренных отключений на этот день не предвидится, будут проходить плановые отключения в соответствии с графиком.

"13 ноября отключения электроснабжения будут осуществляться согласно графикам стабилизационных отключений. Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей", – говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

ДТЭК "Киевские электросети"

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Напомним, полный блэкаут в Киеве – один из худших сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко. В таком случае в городе может не быть электроэнергии в течение нескольких суток.

Читайте также: