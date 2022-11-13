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Путин собрался забирать паспорта России у тех, кто расскажет правду о войне против Украины

13 ноября 2022, 12:57

Новая норма Владимира Путина по паспортам будет действовать, в том числе, и за, дескать, "дискредитацию" деятельности российских оккупационных войск.

Путин, паспорт РФ
Путин предлагает забирать паспорта у тех, кто обличает военную агрессию России / Коллаж Кремль, пресс-служба ГПСУ

Директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин собрался забирать паспорта у лиц, которые, мол, "распространяют фейки и дискредитируют российские войска".

Нововведение относится к гражданам, которые получили паспорта России не по праву рождения, а вследствие их раздачи. К примеру, после аннексии территорий.

Как сообщает Медуза, Путин внес поправку в одобренный российским парламентом в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства РФ.

В частности, норма будет действовать в отношении лиц, которые получили гражданство страны-агрессора не по рождению, а приобрели его. К примеру, в результате аннексии территорий.

Путин добавил в список "преступлений" следующие пункты:

  • Распространение "фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии"
  • Надругательство над флагом и гербом РФ
  • Участие в нежелательных организациях
  • Призывы к сепаратизму
  • Посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.

Подчеркивается, что гражданства России могут лишить вне зависимости от того, когда были совершены такие действия.

Паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

Оккупант Россия за годы оккупации Донбасса в принудительном порядке раздала там российские паспорта.

Практика незаконных действий повторяется на захваченных после 24 февраля территориях Украины. Однако не все соглашаются – в Херсоне во время оккупации предлагали 10 тысяч рублей за получение такого паспорта, однако большинство украинцев отказывались.

В сентябре в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты РФ на захваченных районах Херсонской и Запорожской областей начали раздавать повестки мужчинам на войну против Украины. Их стали выдавать лицам, которые приняли российское гражданство и отказались от украинских документов.

Смотрите видео ТСН - будут ли депортировать из Украины за паспорт РФ

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Владимир Путин российские паспорта война России и Украины
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