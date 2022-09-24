Оккупанты устроили "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожчине: повестки получают лица с паспортами РФ

На оккупированной войсками РФ Херсонщине раздают повестки "на мобилизацию" / Reuters, Суспільне

Оккупанты РФ устроили незаконную так называемую мобилизацию в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Повестки выдают мужчинам, которые приняли российское гражданство, получили паспорт, и отказались от украинских документов. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта Российской Федерации, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации", - говорится в утренней сводке Генштаба 24 сентября.

Действия российских оккупантов противоречат международным правовым нормам.

Кроме того, на захваченных территориях оккупанты и коллаборанты продолжают проводить "референдумы". Явка низкая, поэтому "работники избиркомов" вместе с российскими военными ходят по домам местных жителей и собирают подписи.

Также известно, что российские оккупационные войска продолжают грабить местное население и заниматься мародерством.

Частичная мобилизация в России

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Москва собралась сначала призывать на войну против Украины военных запаса и лиц, служивших в российской армии срочную службу.

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их собираются направить в Украину якобы для контроля оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что на первом этапе Россия мобилизует максимум 40-50 тысяч человек. Больше система не сможет научить и экипировать.

С помощью мобилизации Путин собрался стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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