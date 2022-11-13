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"Россиян месяц готовили к позору": эксперт объяснил, восстанет ли РФ против Путина после потери Херсона

13 ноября 2022, 13:50

В Кремле так боялись гнева россиян, что начали говорить о возможном уходе российских войск из Херсона месяцем ранее – чтобы потом это не стало шоком.

Владимир Путин, Александр Коваленко
Кремль готовил россиян к уходу оккупантов из Херсона/ сайт Кремля, скрин

Бегство российских оккупантов из Херсона не повлечет за собой запуск внутренних процессов в России против диктатора Владимира Путина или вообще верхушки власти. В Кремле понимали, что такой шаг может повлечь резкую негативную реакцию со стороны граждан РФ, поэтому они готовили их к этому заранее.

Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду. Он напомнил, что о возможном "тяжелом решении" по Херсону, которое придется принимать, говорил еще месяц назад генерал Суровикин.

Таким образом Суровикин сразу после принятия командования над оккупационными войсками снял с себя ответственность.

Эксперт отмечает: поведение российской властной верхушки свидетельствует, что о невозможности удержать Херсон и правобережье Херсонщины они знали уже давно.

"И, обратите внимание, как его (Суровикина – ред.) поддержала российская пропаганда – разве его начали критиковать и позорить, как Лапина? Нет. Его начали называть "первым генералом, который говорит правду". Следовательно, это была подготовка российских потребителей информационного фаст-фуда к позору – их почти месяц "мариновали" до того, чтобы они это проглотили", – говорит Коваленко.

Если бы "подготовки" россиян к выходу оккупантов из Херсона не было, то в РФ после такого события был бы информационный взрыв, говорит эксперт.

"В других условиях, конечно, мог бы произойти информационный взрыв, но пока что у россиян присутствует только депрессия. Поэтому пока не будет какой-то катастрофически критической волны как для Суровикина, так и для других", – объясняет Коваленко.

В российском информационном пространстве внимание граждан РФ рассеивают на различные ситуативные события, чтобы они не обращали внимание на общую картину провалов оккупационной армии в Украине. Если же россияне посмотрят на ситуацию глобально, то не известно, какую реакцию это может вызвать. Ведь у них точно возникнет много вопросов, говорит эксперт.

"Например, они могут наконец увидеть, что Россия уже пять месяцев пытается "освободить" Бахмут, но он так и не освобожден от "укронацистов". Зато последние за это время освободили более чем 8,5 тысяч квадратных километров Харьковщины, 6 тысяч квадратных километров правобережной Херсонщины. То есть за эти пять месяцев украинская армия освободила более чем 14,5 тысяч квадратных километров в то время, когда "великая и непобедимая" российская армия не может захватить маленький Бахмут", – отмечает Коваленко.

Эксперт отмечает, что пока россияне не обращают внимания на масштабные провалы армии РФ, но это произойдет уже в ближайшее время.

Освобождение Херсона

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что из-за потери Россией Херсона в Кремле нарастает идеологический раскол. Провоенные деятели всё больше настроены против российского диктатора Владимира Путина, это влечет за собой уменьшение доверия к российскому президенту со стороны его сторонников.

Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России". Он отметил, что Кремль не достиг своих целей, а взамен получил международную изоляцию и унижения.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины ударили по месту расположения российских оккупантов в Херсонской области. Точный удар был нанесен в районе населенного пункта Днепряны. В здании на момент удара находились до 500 российских захватчиков. В результате оккупанты вывозили оттуда погибших захватчиков грузовиками, а многих раненых отвезли в ближайший госпиталь.

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