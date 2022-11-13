Громыхало три часа: в Чаплинке по оккупантам РФ нанесли мощный удар

В Чаплинке по оккупантам нанесен удар / Фото УНИАН

Ночью по российским оккупантам в Чаплинке Херсонской области был нанесен мощный удар, был мощный "прилет".

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

"Ночью мощный "прилет" по оккупантам в Чаплинке - пожар и сильная детонация в течение трех часов", — написал он.

По словам Хланя, уцелевшие оккупанты организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки и убегали.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобожден 41 населенный пункт на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

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