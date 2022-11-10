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Уже ждут ВСУ: в России начали проверять бомбоубежища и оповещения о воздушной тревоге

10 ноября 2022, 23:54

Бомбоубежища проверяют не только в приграничных с Украиной регионах РФ, а по всей территории страны-агрессора.

Владимир Путин, Кремль
В России тайно проверяют бомбоубежища / УНИАН

В России начали без огласки проверять все бомбоубежища и оповещения о воздушной тревоге, поскольку опасаются, что война может перекинуться на их территорию.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, проверка бомбоубежищ является частью плана властей обеспечить готовность соответствующей инфраструктуры на случай расширения зоны боевых действий.

"Кампания не была официально объявлена и не обусловлена какими-то конкретными угрозами или планами использования инфраструктуры гражданской обороны", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что восстановление бомбоубежищ является еще одним примером того, как вторжение России в Украину, которое длится уже девятый месяц, вызывает более широкую милитаризацию российского общества.

Кроме того, подчеркивается, что бомбоубежища проверяют не только в приграничных с Украиной регионах РФ, а по всей территории страны-агрессора.

Напомним, недавно военный эксперт Юрий Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины могут использовать беспилотник украинского производства для ударов по Москве. Также ВСУ могут атаковать территорию Крыма, поскольку на оккупированные территории не распространяются ограничения на использование вооружения от западных партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что НАТО должно сделать невозможным применение РФ ядерного оружия. По его мнению, необходимо ответить на ядерный шантаж РФ превентивным ударом.

"Превентивные удары, чтобы они (кремлевская верхушка, - ред.) знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получи вот это", - сказал украинский гарант.

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бомбоубежища Россия война России и Украины
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