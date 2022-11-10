'Испуг и позор': дипломат объяснил, почему Путин отказался ехать на саммит G20

Отсутствие Путина на саммите G20 - это признак слабости / kremlin.ru

Дипломат Александр Щерба убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин отказался поехать на саммит G20, поскольку он прекрасно понимает, что получит "мучительные пощечины" от мировых лидеров. Именно поэтому глава РФ отправляет на саммит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Конечно, Путин испугался, потому что он получает от ВСУ таких пощечин, что пощечины еще и на международной площадке для Путина были бы очень болезненными, к тому же пришлось бы пройти через то, что прошел Лавров на заседании министров иностранных дел G20. Кроме того, позор России, который пережил Лавров на предыдущей встрече, продолжится на этом саммите", - сказал Щерба в эфире "Эспрессо".

Как отметил Щерба, отсутствие президента Владимира Зеленского на саммите является понятным, поскольку в его стране война, а сама Украина не входит в Большую двадцатку. Там украинский лидер может появиться только как гость.

"А Россия является членом G20 и не приезд ее главы на саммит – это является признаком слабости, испуга, позора и изоляции, в которую попала Россия из-за своих позорных решений. Членство в Большой двадцатке определяется уровнем экономического развития страны, объемом бюджета, поэтому будем надеяться, что в результате этой войны уровень экономики и бюджет РФ упадет до такого уровня, что пребывание этого государства среди более-менее развитых стран мира будет бессмысленным", - подытожил эксперт.

Напомним, 15 ноября ожидается старт саммита G20 на Бали, куда приглашен как украинский гарант Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, до 15 ноября российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы заставить Запад и Украину к переговорам.

Кремлевскому диктатору нужен результат, который он сможет "продать" на саммите G20. И это переговоры. Именно поэтому, вероятно, российские войска сейчас собирают силы, чтобы повторить массированный ракетный удар, который был 10 октября.

Ранее в ОП заявляли, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

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