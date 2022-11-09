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"Готовят катастрофу": Гозман объяснил, почему РФ так клянчит переговоры с Украиной

9 ноября 2022, 23:57

Как отметил российский оппозиционер, когда "диктаторы получают по морде, они начинают вообще быть склонными к переговорам".

'Готовят катастрофу': Гозман объяснил, почему РФ так клянчит переговоры с Украиной
Путин может готовить катастрофу для Украины / коллаж: 93 ОМБр, скриншоты YouTube

Российский оппозиционер Леонид Гозман заявил, что в Кремле добиваются переговоров с Украиной не просто так. Российские власти могут подготовить для Украины катастрофу, прикрываясь режимом прекращения огня. Об этом Гозман рассказал в эфире программы "Аргумент" на УНИАН.

"Когда диктаторы получают по морде, они начинают вообще быть склонными к переговорам. Когда Путин говорит о переговорах, ...он говорит, как некоторые его люди говорят, что переговоры с учетом новых территориальных реалий, да... или переговоры, но, конечно, на условиях Москвы. То есть, видимо, они хотят сказать, что все, что мы захватили, мы захватили, а остальное - ладно, давайте прекращение огня", - заявил политик.

По мнению российского оппозиционера, "такое прекращение огня будет подготовкой катастрофы для Украины".

"Потому что, если сейчас прекратить огонь, то Путин сможет перегруппироваться, получить новое оружие, оснастить новые войска и с новыми силами - вперед...",- пояснил Гозман.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинских властей и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.

"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.

Больше новостей о переговорах Украины и РФ:

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