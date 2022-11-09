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"Москва репрессирует украинцев": экс-посол США назвал серьезной ошибкой возможные переговоры с РФ

9 ноября 2022, 03:15

Джон Гербст заявил, что Украину не нужно призывать к переговорам с РФ, ей нужно дать больше вооружения.

Россия, Украина
Переговоры с Россией будут серьезной ошибкой / Коллаж фото Википедия, УНИАН

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан общался с советником Российского диктатора Владимира Путина по внешней политике. Однако, если между США и Россией состоятся переговоры, то это станет серьезной ошибкой. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст, сообщает ТСН.ua.

Он акцентировал внимание на том, что с Россией не нужно вести переговоры, ведь это агрессор. Он призвал дать Украине еще больше оружия.

"Если Джейк Салливан на самом деле побудил Украину просигнализировать о своей готовности к переговорам, это было бы серьезной ошибкой США. Москва – это агрессор. Она хочет удержать (уже захваченную – Главред) украинскую землю. Она репрессирует украинцев на удерживаемых землях. Украина получает хорошие достижения в возвращении назад своей территории. Лучшая политика для США – это присылать Украине все оружие, которое ей необходимо, чтобы это сделать", - сказал Джон Гербст.

Бывший посол добавил, что Украину не нужно убеждать в том, что якобы необходимо посылать сигналы о готовности, чтобы перерезать московский наземный мост в Крым. Ведь такие сигналы лишь поощрят Путина на то, чтобы продолжать эту агрессию против Украины и украинского народа.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

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