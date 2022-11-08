Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины и РФ

Ватикан готов предложить свою территорию для переговоров Украины и России / Reuters

Ватикан предлагает провести переговоры Украины и России на их территории. Они называют эту территорию "нейтральным местом". Об этом сообщает La Stampa.

Также Ватикан утверждает, что его представители готовы стать посредниками в этих переговорах.

Там также хотят вовлечь в переговоры другие стороны - представителей США и ЕС. О таком решении Ватикана стало известно после того, как папа Римский Франциск 24 октября встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, на фоне ядерного шантажа президента России Владимира Путина, Папа Римский сделал тревожное заявление о том, что "третья мировая" уже якобы началась. По словам понтифика, ошибочно думать, что сейчас идет война между Россией и Украиной.

Ранее Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина прекратить насилие и смерти в Украине. Он опасается, что война Москвы против Киева может привести к ядерному конфликту. Также он попросил президента Владимира Зеленского быть открытым к любым "серьезным мирным предложениям".

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