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"Россияне – великий народ": Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФ

6 ноября 2022, 23:57

Понтифик считает, что россиянам неприсуща жестокость. Он выразил "большое уважение к российскому народу".

'Россияне – великий народ': Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФ
Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФ/ Reuters

Папа Римский Франциск сделал новое скандальное заявление относительно войны России против Украины. Он подчеркнул, что россияне якобы не способны на жестокость, и выразил к ним "глубокое уважение".

Об этом он заявил журналистам во время возвращения из Бахрейна, пишет Vatikan News. Понтифик отметил, что он поражен той жестокостью, которой подвергается "многострадальная Украина". Но в то же время он сказал, якобы российскому народу она неприсуща.

Он считает, якобы такую сильную жестокость к Украине и украинцам проявляют солдаты и наемники, а не простые россияне.

"Меня поражает – и поэтому я употребляю слово "многострадальная" – та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно... Потому что российский народ – это великий народ. Это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", – сказал Папа Римский Франциск.

При этом понтифик отметил, что он неравнодушен к украинской литургии. Поэтому, по его словам, он "оказался между двумя народами, к которым имеет привязанность".

Напомним, на фоне ядерного шантажа президента России Владимира Путина, Папа Римский сделал тревожное заявление о том, что "третья мировая" уже якобы началась. По словам понтифика, ошибочно думать, что сейчас идет война между Россией и Украиной.

Ранее Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина прекратить насилие и смерти в Украине. Он опасается, что война Москвы против Киева может привести к ядерному конфликту. Также он попросил президента Владимира Зеленского быть открытым к любым "серьезным мирным предложениям".

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