Выход РФ из Херсона и сигналы от КНР с Индией бьют по Путину, но cдаться он не готов – Bloomberg

У Путина становится все меньше вариантов действий против Украины / kremlin.ru

Два серьезных события – решение о выводе войск России с оккупированного Херсона и отказ от поездки на саммит Большой двадцатки – продемонстрировали большие проблемы для Владимира Путина. У российского директора все меньше вариантов действий по Украине, а Китай и Индия посылают сигналы о том, что не поддерживают его инициативы. Несмотря на проблемы, глава Кремля не хочет сдаваться в Украине.

В материале Bloomberg говорится о том, что Путин за последнее время столкнулся с двумя громкими неудачами. Решение о выходе из захваченного Херсона – серьезное поражение на боле боя. А его неготовность ехать на саммит G20 демонстрирует снижение дипломатического влияния Кремля.

Путина не было на совещании главы Минобороны РФ Шойгу, поскольку Кремль не хочет, чтобы директора Кремля ассоциировали с поражениями на войне против Украины.

"Кремль не горит желанием ассоциировать президента с поражениями, которые противоречат его заявлению о присоединении Херсона и трех других украинских территорий "навсегда", - отмечается в статье.

Кроме того, Путин в случае своего визита на саммит Большой двадцатки столкнулся бы с жесткой критикой со стороны американского президента Джо Байдена и других мировых лидеров.

Он мог бы рассчитывать на дипломатическое "прикрытие" со стороны главы Китая Си Цзиньпина или же премьер-министра Индии Нарендры Моди. Однако первый предостерег Путина от любого применения ядерного оружия, а второй дал понять, что война России против Украины разжигает продовольственную и энергетическую нестабильность, от которой страдают развивающиеся страны.

Журналисты подчеркнули, что у Путина все меньше вариантов действий по Украине. Однако пока нет никаких признаков, которые указывали бы на его готовность сдаться.

Шойгу приказал отводить войска с правобережья Херсонщины

Глава Минобороны страны-агрессора России Сергей Шойгу 9 ноября скомандовал выводить войска с правобережья Херсонской области и перебросить их на левобережье региона. Там оккупанты намерены занять оборонительные позиции. Решение было принято в связи с неспособностью Москвы снабжать свою группировку на правом берегу Днепра.

Заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что ВСУ на Херсонском направлении разрушили логистику врага и систему управления подразделениями РФ. Враг был вынужден бежать. Пока сложно сказать, отступают ли оккупанты из Херсона.

Президент Владимир Зеленский сказал, что армия Украины освобождает свои территории, в том числе и Херсон с Херсонской областью. Реализация планов военного командования проводится в режиме тишины.

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