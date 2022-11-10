УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Выход РФ из Херсона и сигналы от КНР с Индией бьют по Путину, но cдаться он не готов – Bloomberg

10 ноября 2022, 16:33

Решение о переброске войск РФ с правобережья на левый берег Херсонщины противоречит словам Путина о, дескать, "России здесь навсегда", отметили журналисты.

Владимир Путин
У Путина становится все меньше вариантов действий против Украины / kremlin.ru

Два серьезных события – решение о выводе войск России с оккупированного Херсона и отказ от поездки на саммит Большой двадцатки – продемонстрировали большие проблемы для Владимира Путина. У российского директора все меньше вариантов действий по Украине, а Китай и Индия посылают сигналы о том, что не поддерживают его инициативы. Несмотря на проблемы, глава Кремля не хочет сдаваться в Украине.

В материале Bloomberg говорится о том, что Путин за последнее время столкнулся с двумя громкими неудачами. Решение о выходе из захваченного Херсона – серьезное поражение на боле боя. А его неготовность ехать на саммит G20 демонстрирует снижение дипломатического влияния Кремля.

Путина не было на совещании главы Минобороны РФ Шойгу, поскольку Кремль не хочет, чтобы директора Кремля ассоциировали с поражениями на войне против Украины.

"Кремль не горит желанием ассоциировать президента с поражениями, которые противоречат его заявлению о присоединении Херсона и трех других украинских территорий "навсегда", - отмечается в статье.

Кроме того, Путин в случае своего визита на саммит Большой двадцатки столкнулся бы с жесткой критикой со стороны американского президента Джо Байдена и других мировых лидеров.

Он мог бы рассчитывать на дипломатическое "прикрытие" со стороны главы Китая Си Цзиньпина или же премьер-министра Индии Нарендры Моди. Однако первый предостерег Путина от любого применения ядерного оружия, а второй дал понять, что война России против Украины разжигает продовольственную и энергетическую нестабильность, от которой страдают развивающиеся страны.

Журналисты подчеркнули, что у Путина все меньше вариантов действий по Украине. Однако пока нет никаких признаков, которые указывали бы на его готовность сдаться.

Шойгу приказал отводить войска с правобережья Херсонщины

Глава Минобороны страны-агрессора России Сергей Шойгу 9 ноября скомандовал выводить войска с правобережья Херсонской области и перебросить их на левобережье региона. Там оккупанты намерены занять оборонительные позиции. Решение было принято в связи с неспособностью Москвы снабжать свою группировку на правом берегу Днепра.

Заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что ВСУ на Херсонском направлении разрушили логистику врага и систему управления подразделениями РФ. Враг был вынужден бежать. Пока сложно сказать, отступают ли оккупанты из Херсона.

Президент Владимир Зеленский сказал, что армия Украины освобождает свои территории, в том числе и Херсон с Херсонской областью. Реализация планов военного командования проводится в режиме тишины.

Другие новости:

новости Херсона Bloomberg Владимир Путин войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:45

Со здоровьем у диктатора явные проблемы: нездоровый Путин решил "залечь на дно"

16:37

Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

16:33

Выход РФ из Херсона и сигналы от КНР с Индией бьют по Путину, но cдаться он не готов – BloombergВидео

16:19

Какие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь годВидео

16:15

РФ под давлением, отступление оккупантов из Херсона станет еще одной победой Украины – генсек НАТОВидео

Реклама
16:03

В России похоронили 26-летнего оккупанта, тело которого россияне везли домой целый месяц

15:56

"Поезд ушел": Дженнифер Энистон впервые рассказала о безуспешных попытках забеременеть

15:44

У Шойгу говорят, что отступают от Херсона: пропагандист Конашенков показал картуВидео

15:30

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

15:25

"Шанс выпадает раз на 1000 лет": союз Украины и Польши будет влиять на всю Европу - АрестовичВидео

15:23

"Делают так, как им говорят": украинская актриса рассказала, почему Паперная и Безрук остаются в РФ

15:20

Осталось 15 км до Херсона: ВСУ освободили еще два села и подходят к оккупированному областному центруВидео

15:00

"Мы их остановили": Зеленский заявил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем УкраинаВидео

14:55

Подразделения ВСУ получили комплекты зимней амуниции при содействии Favbet Foundation

14:55

Все снова закончится российским нападением: эксперт пояснил невозможность переговоров Украины и РФВидео

14:54

Ракеты ATACMS с дальностью 257 км могут быть уже в Украине: Байден намекнул на поставкиВидео

14:47

ВСУ продвигаются на Херсонщине: враг перемещает силы, часть войск еще на правобережье – ОК ЮгВидео

14:27

"Вовчик плачет где-то": Надя Дорофеева показала горячие поцелуи с Мишей КацуринымВидео

14:25

Проблемы с органами: названа причина ухудшения состояния Баскова

14:17

Что будет после освобождения Херсона: аналитик рассказал о возможных изменениях на фронтеВидео

Реклама
14:03

Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФВидео

13:57

Пробили дно: у Лукашенко признали "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь!"Видео

13:45

На Херсонском направлении ВСУ освободили 41 населенный пункт - Залужный

13:44

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

13:42

Леся Никитюк станет героиней "Холостячки"

13:40

Контрнаступление ВСУ в Херсоне: Зеленский заявил, что военные шаги будут выполняться в тишинеВидео

13:27

Политический аналитик пояснил, чего хотят добиться враги переговорами с УкраинойВидео

13:21

Учился в Харькове и служил в ВСУ: в Украине ликвидировали предателя из Донецкой области

13:18

"Результат наших активных действий": Генштаб отреагировал на возможный выход оккупантов из ХерсонаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

12:46

И перед гостями не стыдно: как убрать мочевой камень в унитазеВидео

12:43

"Если дать людоеду перекусить - придет за добавкой": Киеву нельзя проводить переговоры - астрологВидео

12:18

Жизнь без России: эксперт назвал регионы, которые могут отделиться от РФВидео

12:15

Горбач: Выход России из Херсона - колоссальная ошибка Кремля, это открывает Украине путь на КрымВидео

12:05

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото неизлечимо больного отцаВидео

12:04

"Будет хорошим президентом": жена Арестовича рассказала об амбициях мужа

11:56

"Жизнь продолжается": Светлана Тарабарова беременна в третий раз

11:40

Зеленского просят вмешаться в ситуацию вокруг "Укрнафты" - вооруженные лица находятся в офисе

11:40

Гороскоп на неделю 14-20 ноября: Близнецам – ссоры, Львам – любовь, а Козерогам – неприятности

11:30

"Мастера обмана и маскировки": экс-командующий армией Британии предупредил о подлости РФ в ХерсонеВидео

Реклама
11:26

Масленица 2023: история праздника, традиции, меню и приметы

11:21

В России скончался популярный молодой актер Андрей Стоянов

11:16

"Пока хватает людей, которые уже мобилизованы": в Минобороны рассказали, будет ли новая волнаВидео

11:02

Была в оккупации 8 месяцев: ВСУ освободили Снигирёвку в Николаевской областиВидео

10:57

Путин готовит массированный ракетный удар по Украине: ВСУ назвали основные целиВидео

10:55

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

10:50

"Необходимое унижение": ВСУ почти не оставили врагам выбора на Херсонщине - SkyNewsВидео

10:30

Эрдоган похвалил Путина за решение отступить от Херсона и захотел стать посредником в переговорахВидео

10:28

"Все сложнее готовить к выступлениям на публике": стало известно о новых проблемах Путина со здоровьем

10:25

"Дает деньги на войну против нас": российская телеведущая в шоке от "предательства" РотаруВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять