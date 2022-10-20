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Пономарев рассказал, сколько в армии РФ осталось ракет

20 октября 2022, 17:47

Россия уже не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а потому в ход пошли советские С-300.

Пономарев рассказал, сколько в армии РФ осталось ракет
Пономарев рассказал, сколько у РФ осталось ракет / Фото topcor.ru

За почти девять месяцев полномасштабной войны российские войска выпустили тысячи ракет по Украине. Это привело к тому, что количество ракет в оккупационной армии уменьшилось до критического уровня. В ход уже даже пошли советские зенитно-ракетные системы С-300.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Мы это хорошо видим на поле боя: российская армия начинает применять ракеты от С-300, то есть зенитные ракеты, которые вообще не приспособлены для выполнения задач, ради которых их используют. Это наглядно иллюстрирует, что ракет осталось мало", - сказал Пономарев.

По его словам, весь военно-промышленный комплекс России находится в разваленном состоянии, а потому РФ не может производить в достаточном количестве новые ракеты.

"Насколько я понимаю, "Искандеров" в России чуть бо́льшие запасы, а вот что касается ракет типа "Калибр", то она уже "подъедает" все старые советские запасы, и их производство очень и очень ограничено – весь военно-промышленный комплекс России развален", - заявил экс-депутат Госдумы.

Напомним, недавно Илья Пономарев заявил, что российский диктатор Владимир Путин может дать приказ бить ракетами не только по украинским теплоэлектростанциям. Кроме ТЭС, оккупанты могут атаковать мосты, линии связи и энергетические линии. Такие объекты могут стать следующими целями для атаки российских захватчиков. В то же время Пономарев подчеркнул, что россияне не смогут попасть по многим объектам, ведь их "высокоточное оружие" не такое уж и высокоточное.

Также Пономарев сообщал, что Россия способна вести затяжную войну против Украины до тех пор, пока власти этой страны относятся к своим людям как к пушечному мясу. По его мнению, подход России к захватническим войнам не меняется на протяжении поколений. И сводится к старой идее - "Бабы еще родят".

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