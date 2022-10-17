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"Будет заваливать фронт трупами": Путин соврал о завершении мобилизации в РФ - СМИ

17 октября 2022, 10:13

Потери диктатора не волнуют, для него главное - не проиграть. Выигрышем Путин считает зафиксированные территориальные приобретения по состоянию на 21 сентября.

Владимир Путин, мобилизаци в РФ
Владимир Путин не собирается сворачивать мобилизацию в РФ / Фото Reuters, Telegram

Президент России Владимир Путин солгал относительно того, что мобилизация в России будет завершена в ближайшее время. После возвращения из Казахстана никаких распоряжений он не давал и никаких изменений в мобилизационные планы не вносил. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР.

По данным канала, российский диктатор хочет мобилизовать до 1 ноября 500 тысяч человек.

"Путин солгал, как о завершении "частичной" мобилизации в течении ближайших двух недель, равно как солгал и назвав количество призванных в рамках мобилизации и о планах призвать 300 тысяч всего. На 1 ноября Путин требует от министерства обороны 500 тысяч мобилизованных, а на 15 октября министерство обороны отчиталось перед президентом о более 400 тысяч уже призванных, начиная с 21 сентября", - говорится в сообщении.

Генерал СВР отмечает, что 1 ноября мобилизация не закончится, ее сроки не прописаны и не обговаривались ни на одном из совещаний президента, посвященных этой теме.

"Есть личное распоряжение Путина - один миллион человек мобилизовать к 1 марта 2023 года, исходя из этого распоряжения и прописаны планы мобилизации и квоты по субъектам РФ. При этом Путин с представителями руководства министерства обороны отдельно оговаривали возможность увеличить количество мобилизованных, если будет необходимость. После 1 марта 2023 года мобилизация тоже не закончится, а будет продолжаться", - отмечают на канале.

При этом отмечается, что количество потерь кремлевского диктатора особо не волнуют, для него главное - не проиграть.

"Выигрышем Путин хочет видеть, после окончания боевых действий, зафиксированные территориальные приобретения по состоянию на 21 сентября этого года, до этого момента президент будет заваливать фронт трупами. Несостоятельность желаний Путина получить подобную "победу" понимают все без исключения в Генштабе и министерстве обороны, но продолжают выполнять волю Верховного главнокомандующего. На сегодняшний день, исходя из докладов президенту, потери среди мобилизованных (включая пропавших без вести) не менее 1900 человек", - говорится в сообщении.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель.

"Уже 222 тысячи мужчин мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Путин.

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