Валерий Залужный / коллаж фото УНИАН

Благодаря неординарной тактике боевых действий, которую избрал главком ВСУ Валерий Залужный, украинской армии удалось изменить в свою пользу ход полномасштабной войны с русскими агрессорами. Об этом говорится в статье "Мы бьем их из рогаток: украинский "железный генерал" демонстрирует характер", которая опубликована на сайте авторитетного портала Financial Times.

"За успехами Украины на поле боя после полномасштабного вторжения России в феврале стоит человек, которого украинцы называют "железным генералом". Умение Залужного адаптироваться к быстро меняющемуся полю боя было продемонстрировано на Харьковщине", – писали журналисты.

Кроме того, аналитики утверждают, что тактика ВСУ под командованием Залужного заключалась в том, чтобы перерезать логистические связи русских оккупантов с помощью высокоточного западного оружия и одновременно избежать громадных потерь среди украинских бойцов. Благодаря такому положению вещей агрессорам пришлось с позором убегать из Херсона и со всего Правобережья Днепра.

Они также отметили, что для освобождения населенных пунктов Харьковской области ВСУ удалось совершить молниеносный контрудар ‒ и снова получилось у них россиян бежать так быстро, что они побросали свое вооружение, технику, личные вещи и то, что награбили у мирных жителей. А на Херсонщине ВСУ уже применяли тактику медленного истощения сил оккупантов.

Высокопоставленный американский военный чиновник, который пожелал остаться неизвестным, в комментарии журналистам высоко оценил способность украинского "железного генерала" очень быстро реагировать на передвижения и неудачи русской армии. В качестве примера он привел оборону Киева в первые дни полномасштабного военного вторжения ‒ когда оккупанты растянули свои коммуникацию и пути логистики. И соответственно, в конечном итоге были разбиты ВСУ.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с представителем объединенного комитета начальников штаба США генералом Марком Милли заявил - украинские военные ни при каких условиях не примут компромиссных решений и не остановятся на своем пути к освобождению всех украинских территорий.

Украинская поп-певица Jerry Heil (настоящее имя исполнительницы ‒ Яна Шемаева) выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду".

Исполнительница спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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