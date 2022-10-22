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Молчал и показывал фальшивые схемы: Залужный мастерски держал в тайне план обороны Украины - СМИ

22 октября 2022, 23:29

О том, как именно будет защищаться Украина от России, перед полномасштабным вторжение не знали даже США.

залужный
Залужный держал втайне оборонительный план Украины / Facebook/CinCAFU

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный до последнего не рассказывал подробности, связанные с тем, как именно Украина будет обороняться от России. Он держал весь план в секрете, чтобы ничего не сорвалось. Тайной это было даже для США. Об это рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает The New Yorker.

Именно Милои несколько раз в неделю созванивался с Залужным перед полномасштабным вторжением РФ. Он просил, чтобы Залужный поделился с ним планами по обороне, деталями по инвентаризации запасов вооружения ВСУ. Он даже предложил Главнокомандующему ВСУ свое видение обороны:

  • рассредоточить мобильные подразделения,
  • установить несколько линий обороны,
  • совмещать силы регулярной армии и партизанской войны.

Залужный отказался рассказывать также о "тайниках с вооружением", которые постоянно перемещали по всей стране, чтобы РФ не могла их уничтожить или захватить. Некоторые американские чиновники даже думали, что Залужный не до конца поверил разведке США о вероятности нападения России.

В Генштаб приглашали военного атташе посольства США и ему показали ошибочную версию плана. Залужный, конечно, не признался ему в этом и отказался давать копию со "схемой" украинских позиций, ему разрешили сделать рукописные заметки.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил, что в то время Украина не доверяла никому.

"Наш план был нашим единственным крошечным шансом на успех, и мы не хотели, чтобы кто-то вообще знал о нем", - сказал чиновник.

Залужный хотел сделать все, чтобы Россия не смогла захватить Киев. Он решил ненадолго уступить территорию, чтобы потом у ВСУ появилась возможность разгромить оккупантов, собственно, как и получилось.

Война в Украине: позиция США

Напомним, в Соединённых Штатах Америки сделали однозначное заявление об ответных действиях в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

С соответствующим заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. Он подчеркнул, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.

Ранее бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что вероятность ядерного удара по Украине составляет 20-25%.

"В начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%", - говорит Панетта ссылаясь на аналитиков из органов разведки.

Президент США Джо Байден заявил о том, что Россия не должна победить в войне против Украины. РФ представляет угрозу всему Западу. Американский лидер напомнил о том, что США уже вложили в помощь Украине много денег, но это не является главным.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", — добавил Байден.

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