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Подоляк ответил Пескову о "тайных переговорах Запада с Путиным": "Не учли одну маленькую деталь"

19 ноября 2022, 11:24

В ОП ответили на заявление спикера Кремля о том, что РФ может провести переговоры с Западом, чтобы тот заставил Украину сесть за стол переговоров.

Михаил Подоляк, Дмитрий Песков
Подоляк отреагировал на заявление Пескова о переговорах РФ с Западом оносительно Украины/ Офис президента Украины, Reuters

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предположения о возможности тайных переговоров западных стран с Кремлем относительно Украины конспирологическими.

Он подчеркнул, что такие договоренности просто не могли бы быть воплощены в жизнь. Об этом советник председателя ОП написал в Twitter.

Подоляк отметил, что украинцы никогда не станут на колени перед россиянами, и это вопрос жизни, а не политики.

"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайные переговоры Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" – украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", – написал Подоляк.

Возможность переговоров Украины и РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что допускает возможность проведения переговоров Москвы с западными странами. Кремлевский чиновник надеется, что Запад заставит Украину сесть за стол переговоров с РФ.

На такие заявления Кремля уже отреагировали в США. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией. США не могут надавить на Украину для того, чтобы она начала переговоры.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что переговоры с Россией не помогут завершить войну, а могут только приостановить ее, ведь российский диктатор Владимир Путин всегда будет желать захватить украинские территории. Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

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