Ликвидированный наемник / t.me/a_shtirlitz/22777

На войне в Украине был ликвидирован финский наемник, который участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года.

Российские пропагандисты уже окрестили его "героем Новороссии" и пообещали помощь его семье, сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

"Финский наёмник Вильякайнен Петри Юхана с 2015 года бегал на Донбассе в подразделении РОА "Призрак" и вот наконец-то успешно демобилизирован", - сообщил офицер.

В некрологе оккупанта пропагандисты договорились до того, что Вильякайнен якобы защищал интересы финнов на Донбассе.

Сообщение о смерти наемника / соцсети

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории"ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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