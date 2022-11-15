Приехал убивать украинцев в октябре: ВСУ ликвидировали российского депутата из Воткинска

ВСУ ликвидировали российского депутата / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные ликвидировали российского депутата Руслана Шаймарданова. Он был депутатом Воткинской думы Удмуртской Республики. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Этот оккупант также был руководителем детского военно-патриотического клуба "Десантник".

Он вместе с группой других инструкторов этого клуба пошли "добровольцами" на войну против Украины. Это произошло совсем недавно - в октябре.

ВСУ ликвидировали Руслана Шаймарданова в Херсонской области.

ВСУ ликвидировали российского депутата / Иракли Комахидзе

ВСУ ликвидировали российского депутата / Иракли Комахидзе

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории"ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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