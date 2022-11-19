"Это только усугубит ситуацию": Зеленский заявил об угрозе российского "короткого перемирия"

Зеленский заявил, что Украина не согласится на российское "короткое перемирие", ведь это манипуляция/ Офис президента Украины

Страна-агрессор Россия сейчас пытается найти способы заставить Украину согласиться на "короткое перемирие". Однако это банальная манипуляция – выигранное время враг хочет использовать в свою пользу и подготовиться к мощному наступлению.

Прекращение войны не гарантирует мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международного форума по безопасности в Галифаксе в субботу, 19 ноября.

"Само по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка только ухудшит ситуацию", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не будет менять свои территории или суверенитет на мир. Президент подчеркнул, что "аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию".

"Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии", – подчеркнул президент Украины.

Возможность переговоров Украины и РФ

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что переговоры с Россией не помогут завершить войну, а могут только приостановить ее, ведь российский диктатор Владимир Путин всегда будет желать захватить украинские территории. Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий. Но страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

В Государственном департаменте США заявили, что Россия всё равно не сможет выиграть эту войну и призвали страну-агрессора немедленно вывести свои войска из Украины. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

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