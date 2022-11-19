Атака на Херсон: оккупанты ночью попали в многоэтажку

Последствия обстрела Херсона оккупантами в ночь на 19 ноября/ Telegram

Российские захватчики в ночь на субботу, 19 ноября, ударили по деоккупированному Херсону. Они попали в многоэтажку.

Дом был поврежден из-за обстрела со стороны захватчиков. Об этом сообщил местный Telegram-канал.

Местные жители сообщают, что "прилет" в многоэтажку был ночью.

Как видно на обнародованных фото, несколько квартир, расположенных на верхних этажах, практически полностью разрушены. В соседних квартирах повылетали окна.

Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что взрывы в городе раздавались около 3 часов ночи. Он отметил, что обстрелы могут вестись с временно оккупированных Олешек.

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В отчете Генштаба ВСУ сообщали, что оккупанты обстреливали правобережье Херсонщины и, в частности, Херсон из танков и артиллерии.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Ранее аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ имеют все шансы свести на нет все усилия российских оккупантов по удержанию обороны на временно оккупированной части Херсонщины. Западные аналитики верят, что ВСУ помешают укреплению обороны россиян на оккупированной части Херсонщины, поскольку те там крайне уязвимы.

Напомним, в Минобороны Британии отмечали, что российские оккупанты после отступления из Херсона и правобережья Херсонской области проходят доукомплектацию и перегруппировки. Часть из них, вероятно, перебросят на подкрепление российских войск под Бахмутом, а часть останется на юге. Русские готовятся к прорыву ВСУ и строят укрепления в 60 км вглубь фронта.

Генерал Николай Маломуж отмечал, что освобождение Херсона – это стратегическая победа Украины на юге и своего рода перелом в войне, открывший перед Вооруженными силами перспективу для дальнейших эффективных действий.

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