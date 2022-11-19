Магазины, парикмахерские и аптеки: в Украине появилась карта мест, которые можно посетить без света

В Украине появилась карта мест, которые можно посетить даже без света/ УНИАН, скрин

В Украине появилась интерактивная карта, на которой обозначены различные заведения, работающие даже во время отключение света.

Во время стабилизационных и аварийных отключений многие заведения не могут продолжать работу и просто останавливаются. Такая ситуация тяжелая и для бизнеса, и для посетителей. Ведь клиенты могут быть записаны на какое-то время, например, к косметологу или парикмахеру. А в случае аварийных отключений исчезновение света станет неприятным сюрпризом.

Для удобства украинцев "ЛУН Місто" разработало интерактивную карту, на которой можно найти заведения, имеющие автономное питание и не останавливающие свою работу в случае отключения электроэнергии.

На карте можно найти аптеки, парикмахерские, магазины, кофейни, заправки, почтовые отделения, медицинские центры и тому подобное. Карта постоянно обновляется, к ней добавляют новые заведения.

При этом владельцы заведения могут подавать заявку, чтобы также попасть в этот список. Для этого нужно заполнить анкету.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Аналитик энергетических рынков Максим Белявский отмечал, что свет выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше. Продолжительность такой ситуации будет зависеть от того, как быстро энергокомпании смогут отремонтировать поврежденные объекты энергетической сферы.

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