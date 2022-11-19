"Все завалено телами оккупантов": армия РФ возле Бахмута пытается штурмовать позиции ВСУ

Армия РФ возле Бахмута пытается штурмовать позиции ВСУ/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Бои за город Бахмут на Донетчине продолжаются почти круглосуточно. Российские захватчики бросают много сил, чтобы захватить город.

Вражеские штурмы очень интенсивны, а перерывы между боями составляют не более, чем 1,5-2 часа. О ситуации на этом направлении рассказал офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Украинский воин отметил, что оккупанты несут огромные потери – подступы к городу практически устланы телами российских военных.

По словам защитника Украины, противник осуществляет попытки вести штурмы как днем, так и ночью.

"На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Может быть час-два относительного перерыва, а потом снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой", – отмечает Ильенко.

На позиции бойцов Вооруженных сил Украины российское военное руководство гонит мобилизованных и зэков. Ильенко отмечает, что ситуация сейозная, там продолжаются ожесточенные бои.

"Бахмут – это украинская крепость, которая держалась, когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев", – добавил украинский воин.

Бои за Бахмут в Донецкой области

Недавно сообщалось, что украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Об этом рассказал военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов.

Украинские военные удерживают Бахмут уже более четырех месяцев. Там происходит позиционная война. Иногда, чтобы сохранить личный состав, командирам приходится принимать сложные решения. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что фронт в Бахмуте гибкий и расположен на небольшом расстоянии.

Также ранее сообщалось, что под Бахмутом в Донецкой области погиб фермер из канадской провинции Саскачеван, ветеран Афганистана 33-летний Джозеф Хильдебранд, который добровольцем воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Доброволец вместе с побратимами погибли во время выполнения боевого задания.

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