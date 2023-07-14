"Есть момент, который от нас не зависит": Куса оценил шансы Украины на вступление в НАТО

У Украины будет шанс на вступление в НАТО, если наша страна проведет реформы и приведет ВСУ в соответствие со стандартами и рекомендациями, подчеркнул Куса.

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Куса оценил шансы Украины на вступление в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страны, выступающие против вступления Украины в НАТО, могут изменить свою позицию. Это может произойти при условии завершения войны и выполнения тех условий, которые они требуют. Такое мнение в интервью Главреду высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, у Украины будет шанс на вступление в НАТО, если наша страна проведет реформы, приведет Вооруженные силы в соответствие со стандартами и рекомендациями. В том числе это касается управляющих органов (в первую очередь - Министерства обороны) и оборонной промышленности.

"Список этих реформ был озвучен на саммите как Йенсом Столтенбергом, так и другими представителями стран НАТО. Если эти условия выполнить, можно будет смягчить позицию отдельных стран по поводу нашего членства. Но, конечно, есть момент, который от нас не зависит – они не готовы принимать нас в организацию, пока идет война. То есть, скорее всего, речь идет о периоде, когда война закончится – тогда они будут думать над этим вопросом. Вот к тому времени у нас есть возможность для того, чтобы выполнить эти условия", - отметил Куса.

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Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Членство Украины в НАТО

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе. Тот результат, который достиг президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вильнюсе — это победа украинцев, считает он. По словам Данилова, Украина обязательно будет в НАТО, а Российская империя не будет существовать.

Как отметил председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк, Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

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