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Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

Андрей Ганчук
13 июля 2023, 07:41 обновлено 13 июля, 07:48
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Украина вступит в Европейский Союз, единство по этому вопросу уже достигнуто, сказал президент Владимир Зеленский по итогам саммита в Вильнюсе.
Зеленский, Столтенберг
Украина верит в победу и вступление в НАТО по итогам саммита Альянса в следующем году - Зеленский / Офис президента

Украина должна одержать победу в войне со страной-агрессором Россией через год. После завершения войны Киев вступит в Североатлантический альянс и Европейский Союз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Европейская правда, в среду, 12 июля, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе украинский гарант сказал, что надеется на победу Украины в войне до следующего саммита Альянса, который должен состояться в середине 2023 года.

"Это правда, мы верим в победу. Мы верим, что следующий очень важный шаг для Украины будет на следующем саммите НАТО – символично, все же 75 лет Альянсу – в Вашингтоне. Мне кажется, нам надо много работать и готовиться к этому саммиту", - отметил Зеленский.

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По его словам, после победы Украина сможет вступить как в Североатлантический альянс, так и в Европейский Союз.

"И точно все всем понятно: мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо: Украина боролась за такое недалекое будущее для себя – быть равноправным членом ЕС, альянса безопасности и независимым государством", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит Североатлантического альянса. Страны НАТО приняли решение, согласно которому Украина сможет вступить в коллективный блок безопасности Запада без Плана действий по членству в Альянсе, однако приглашения о евроатлантической интеграции Украина не получила. По словам генсекретаря организации Йенса Столтенберга, Украина станет членом НАТО, если будут выполнены определенные условия.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина должна вступить в Североатлантический альянс после войны. По словам гаранта, в НАТО должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина не может получить приглашение о вступлении в НАТО, пока идет война со страной-оккупантом Россией. По его словам, Альянс предлагает Киеву возможности для достижения стандартов коллективного блока безопасности Запада.

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