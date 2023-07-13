"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

Директор страны-агрессора России Владимир Путин воспримет решения НАТО по Украине как сигнал колебания и нерешительности, считает Курт Волкер.

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В НАТО показали Путину, что у Запада нет решимости в вопросе вступления Украины в Альянс - Волкер / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Решения Североатлантического альянса по отмене Плана действий по членству в НАТО и создание Совета Украина-НАТО являются проявлением доброй воли блока, однако показывают директору Кремля Владимиру Путину нерешительность западного мира относительно евроатлантической интеграции Украины. Действия Альянса можно сравнить с выводом США войск из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил бывший представитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер.

В ходе онлайн-дискусии Киевского форума по безопасности он рассказал о том, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе приняли положительные решения по Украине, однако этого недостаточно.

По словам дипломата, отсутствие четкой позиции Альянса относительно членства Украины в коллективном блоке безопасности Запада воспримутся Путиным как неуверенность и нерешительность.

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"Такие решения, как снятие ПДЧ, замена Комиссии Украина–НАТО Советом, помощь Украине в достижении оперативной совместимости, – все это очень хорошо и положительно. Это показывает добрую волю Альянса, но с точки зрения Путина, это, прежде всего, колебания, недостаток решимости относительно членства Украины в НАТО", - считает Волкер.

Кроме того, он сравнил саммит Альянса с выводом войск Соединенных Штатов из Афганистана, которое произошло в 2021 году.

"Это очень впечатляющая неуверенность и колебания, что мы что-то подобное видим. Это неспособность четко сформулировать приверженность евроатлантическому будущему Украины", - подчеркнул Курт Волкер.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Страны Североатлантического альянса по итогам саммита блока, который состоялся в Вильнюсе 11-12 июля, приняли решение, которое предусматривает возможность вступления Украины в НАТО без Плана действий по членству. Впрочем, Украина не получила приглашения вступить в Альянс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина вступит в Альянс, если Киев выполнит условия, которые необходимы для евроатлантической интеграции.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна интегрироваться в НАТО после победы над агрессором Россией. По мнению гаранта, страны Альянса должны быть заинтересованы в интеграции Киева в блок не меньше, чем само украинское государство.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина не может получить приглашение о вступлении в НАТО, пока идет война с РФ. По словам Блинкена, сейчас коллективный блок безопасности Запада предлагает Украины достичь уровня стандартов, который позволит интегрироваться в Альянс.

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