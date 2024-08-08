Оккупанты захватили Сергеевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов на Донбассе - Deep State

Российская оккупационная армия захватила Сергеевку в Донецкой области и продвинулась около девяти населенных пунктов. Об этом сообщил мониторинговый канал DeepState вечером 7 августа.
По данным аналитиков, россияне продвинулись возле Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лысичного, Гродовки, Новожеланного, в Желанном и Ивановке.
Также сообщается, что Силы Обороны Украины отвергли откинули врага в Нью-Йорке.
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Украинским военным удалось вернуть часть утраченных позиций возле Часового Яра в Донецкой области. В то же время, российские оккупационные войска заявляют об успехе, однако подтверждений этому пока нет. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.
Несмотря на многочисленные атаки, российские оккупанты не смогли захватить город Торецк в Донецкой области. ВСУ отбили все атаки врага на этом направлении. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В оперативно-тактической группировке "Харьков" сообщили, что российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска. Также известно, что оккупанты сосредотачивают там силы и технику. Военные отмечают, что усиление обстрелов может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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