'План процветания' Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

- Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года
- Она также включает оперативный план на 100 дней для запуска проекта
- План является частью мирного соглашения из 20 пунктов
Стали известны детали проекта соглашения ЕС и США о "плане процветания" для Украины на 800 млрд долларов. Об этом говорится в публикации Politico.
Отмечается, что проект соглашения на 18 страницах описывает 10-летний план восстановления Украины, который также предусматривает ее "ускоренный" путь в ЕС.
Издание пишет, что это якобы тот самый документ, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов для ознакомления перед саммитом 22 января, где его обсуждали.
Так, стратегия финансирования охватывает период до 2040 года. Также речь идет о "100-дневном плане" запуска проекта.
"Однако ключевой проблемой остается то, что Украине будет непросто привлекать внешние инвестиции до надежного завершения войны – что выглядит маловероятным в обозримой перспективе", – говорится в сообщении.
Politico добавляет, что "план процветания" разработали в развитие одной из идей "плана из 20 пунктов", который был разработан на основе первоначального "мирного плана" Трампа.
В частности, США должны играть "ведущую роль" в восстановлении Украины, но в документе им отводят роль не донора ресурсов, а "стратегического экономического партнера, инвестора и гаранта доверия".
Предполагается, что в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения — в том числе МВФ и Всемирный банк — инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.
Еврокомиссия планирует внести еще 100 млрд евро через бюджетную поддержку и гарантии для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Это финансирование, как ожидается, откроет возможность для привлечения инвестиций на 207 млрд евро.
Мнение Зеленского о плане восстановления
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что условия пакета восстановления должны быть прозрачными, ведь на этом фундаменте будет восстанавливаться Украина.
"Это очень важно. Наша команда и следующая команда должны понимать, откуда будут идти деньги и на что Украина реально может рассчитывать", - подчеркнул он.
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
