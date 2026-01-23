Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

Мария Николишин
23 января 2026, 18:46
160
Известно, что США должны играть ведущую роль в восстановлении Украины.
'План процветания' Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США
Детали "плана процветания" Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года
  • Она также включает оперативный план на 100 дней для запуска проекта
  • План является частью мирного соглашения из 20 пунктов

Стали известны детали проекта соглашения ЕС и США о "плане процветания" для Украины на 800 млрд долларов. Об этом говорится в публикации Politico.

Отмечается, что проект соглашения на 18 страницах описывает 10-летний план восстановления Украины, который также предусматривает ее "ускоренный" путь в ЕС.

видео дня

Издание пишет, что это якобы тот самый документ, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов для ознакомления перед саммитом 22 января, где его обсуждали.

Так, стратегия финансирования охватывает период до 2040 года. Также речь идет о "100-дневном плане" запуска проекта.

"Однако ключевой проблемой остается то, что Украине будет непросто привлекать внешние инвестиции до надежного завершения войны – что выглядит маловероятным в обозримой перспективе", – говорится в сообщении.

Politico добавляет, что "план процветания" разработали в развитие одной из идей "плана из 20 пунктов", который был разработан на основе первоначального "мирного плана" Трампа.

В частности, США должны играть "ведущую роль" в восстановлении Украины, но в документе им отводят роль не донора ресурсов, а "стратегического экономического партнера, инвестора и гаранта доверия".

Предполагается, что в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения — в том числе МВФ и Всемирный банк — инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.

Еврокомиссия планирует внести еще 100 млрд евро через бюджетную поддержку и гарантии для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Это финансирование, как ожидается, откроет возможность для привлечения инвестиций на 207 млрд евро.

'План процветания' Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США
Мирный план / Инфографика: Главред

Мнение Зеленского о плане восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что условия пакета восстановления должны быть прозрачными, ведь на этом фундаменте будет восстанавливаться Украина.

"Это очень важно. Наша команда и следующая команда должны понимать, откуда будут идти деньги и на что Украина реально может рассчитывать", - подчеркнул он.

Последние новости Украины

Как сообщал Главред, европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что все страны согласились на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что в настоящее время еще прорабатываются технические аспекты этого вопроса.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз макрофинансовая помощь новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:54Энергетика
"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16Политика
Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:16Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Последние новости

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную сумму

20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

Реклама
19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

18:11

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

17:37

В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

17:29

Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

17:16

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

17:06

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

16:36

Эти китайские знаки зодиака скоро кардинально изменят жизнь - кто они

Реклама
16:30

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

16:27

"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

16:07

Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

16:03

Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

16:01

Мощный удар по врагу: ВСУ уничтожили важную для россиян нефтебазу, подробности

15:51

Месть на кухне: как случайное оскорбление подарило миру картофельные чипсы

15:38

Певицу-путинистку Успенскую со скандалом высадили из самолета - что случилось

15:30

Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — деталиВидео

15:19

Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

14:59

Есть ли в украинском языке слово "спасибо" - языковед расставила точки над "і"Видео

14:35

"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

14:29

Пять слоев — не выход: как на самом деле нужно одеваться зимой

13:58

Служил пулеметчиком: звезда фильма "Ты—космос" получил особое званиеВидео

13:40

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:37

Почему 24 января нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

13:33

За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича - эксперт назвал причины

13:24

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:09

Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

13:08

Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранатВидео

Реклама
13:01

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

12:34

На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

12:28

Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

12:15

"Лицо, на которое не могла смотреть": Кухар раскрыла последствия неудачной процедуры

11:54

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54

Могут притягивать бедность: 5 вещей, которые обязательно стоит выбросить из дома

11:53

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

11:51

Как избавиться от жирных пятен на одежде: дедовский метод, который работает

11:38

Как на "Титанике": Могилевская показала мужа в нежных объятиях

11:14

Евровидение-2026: названы имена ведущих Национального отбора

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять