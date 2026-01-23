'План процветания' Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

Известно, что США должны играть ведущую роль в восстановлении Украины.

Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года

Она также включает оперативный план на 100 дней для запуска проекта

План является частью мирного соглашения из 20 пунктов

Стали известны детали проекта соглашения ЕС и США о "плане процветания" для Украины на 800 млрд долларов. Об этом говорится в публикации Politico.

Отмечается, что проект соглашения на 18 страницах описывает 10-летний план восстановления Украины, который также предусматривает ее "ускоренный" путь в ЕС.

Издание пишет, что это якобы тот самый документ, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов для ознакомления перед саммитом 22 января, где его обсуждали.

Так, стратегия финансирования охватывает период до 2040 года. Также речь идет о "100-дневном плане" запуска проекта.

"Однако ключевой проблемой остается то, что Украине будет непросто привлекать внешние инвестиции до надежного завершения войны – что выглядит маловероятным в обозримой перспективе", – говорится в сообщении.

Politico добавляет, что "план процветания" разработали в развитие одной из идей "плана из 20 пунктов", который был разработан на основе первоначального "мирного плана" Трампа.

В частности, США должны играть "ведущую роль" в восстановлении Украины, но в документе им отводят роль не донора ресурсов, а "стратегического экономического партнера, инвестора и гаранта доверия".

Предполагается, что в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения — в том числе МВФ и Всемирный банк — инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.

Еврокомиссия планирует внести еще 100 млрд евро через бюджетную поддержку и гарантии для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Это финансирование, как ожидается, откроет возможность для привлечения инвестиций на 207 млрд евро.

Мнение Зеленского о плане восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что условия пакета восстановления должны быть прозрачными, ведь на этом фундаменте будет восстанавливаться Украина.

"Это очень важно. Наша команда и следующая команда должны понимать, откуда будут идти деньги и на что Украина реально может рассчитывать", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что все страны согласились на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что в настоящее время еще прорабатываются технические аспекты этого вопроса.

