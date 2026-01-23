Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

Издание пишет, что Москва заняла жесткую позицию.

Россия хочет иметь полный контроль над Донбассом

Об этом Путин и Трамп якобы договорились еще в августе

Зеленский категорически отказывается отдавать земли

В Абу-Даби стартовал двухдневный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Ключевой темой встречи стал вопрос территорий. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Москва заняла жесткую позицию. Россия требует от Киева полной передачи всей восточной промышленной зоны Донбасса как предпосылку для прекращения боевых действий.

"Требование Владимира Путина касается, в частности, тех 20% территории Донецкой области (около 5000 кв. км), которые российские войска так и не смогли захватить за четыре года изнурительной войны на истощение", - говорится в сообщении.

Издание напомнило, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что настойчивое требование России о передаче всего Донбасса является "очень важным условием".

Кроме того, источники, близкие к Кремлю, утверждают, что Москва опирается на так называемую "формулу якорной обороны". Россияне считают, что эта концепция, якобы согласованная между Трампом и Путиным на саммите в августе прошлого года, предусматривает полный контроль РФ над Донбассом и замораживание линии фронта на других участках юга и востока.

Reuters добавляет, что Украина находится под усиленным давлением со стороны Соединенных Штатов, которые настаивают на достижении мирного соглашения. Однако президент Владимир Зеленский категорически отказывается отдавать земли, которые враг не смог оккупировать силой.

Завершение войны в Украине

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что мир для Украины остается сложной и не быстрой целью, однако определенный прогресс в этом направлении уже ощутим.

По его словам, быстрого завершения войны ожидать не стоит.

"Мы движемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко очертить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин "сдержанный оптимизм"", - добавил он.

Переговоры в Абу-Даби - что известно

Как сообщал Главред, трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже стартовали. Эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Известно, что переговоры Украины, США и России в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе - контроле над территориями на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.

В то же время, помощник главы РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что делегация получила от Путина "конкретные инструкции" по переговорам. Он также добавил, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

