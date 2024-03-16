За несколько дней до свадьбы: на фронте погиб известный кинооператор

С войны на щите вернулся молодой украинский воин, 22-летний кинооператор Олесь Самчук (у него был позывной "Каркаде").

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Олесю Самчуку было всего лишь 22 года / коллаж Главред, фото Facebook

В боях с оккупантами погиб 22-летний боец и кинооператор Олесь Самчук (позывной "Каркаде"). Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в соцсети Facebook.

Сообщается, что Самчук погиб в Луганской области в районе Кременной во время выполнения боевого задания ‒ причем за несколько дней до запланированного дня своей женитьбы

Он окончил институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко в 2023 году и сразу ушел добровольцем на фронт. Служил в подразделении аэроразведки.

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Олесь Самчук родился 1 апреля 2002 года. Его мама – ровенская поэтесса Виктория Самчук, была незрячей и поэтому ему с детства пришлось научиться ухаживать за ней.

Когда Олесю было 15 лет, его мать умерла. Парень переехал к двоюродной бабушке, а уже через два года поступил в вуз. Свой позывной "Каркаде" он выбрал как раз потому, что так назывался первый поэтический сборник мамы.

Фильмы, снятые Олесем Самчуком – "Архитектон", 2021 г., "Life goes on", 2023 г. – есть на открытом показе творческих квалификационных бакалаврских работ студентов кафедры кино- и телеискусства Института журналистики.

Что за организация Институт журналистики? Учебно-научный институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - структурное подразделение Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Основан в 1947 году как отделение филологического факультета, с 1953 - первый в Украине факультет журналистики. В 1993 году переименован в институт, современное название - с 2021 года, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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