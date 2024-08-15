'Сори, Джо': слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

Не секрет, что после своей победы на выборах, Дональд Трамп намерен обменять территории Украины ради мира. Однако после вторжения ВСУ в Курскую область эти планы уже не кажутся такими осуществимыми.
Такое видение ситуации высказал британский журналист, эксперт по Восточной Европе Роджер Бойс в авторской статье для The Times.
По мнению обозревателя, последней каплей был июльский саммит НАТО. Тогда чаша терпения переполнилась и Владимир Зеленский принял окончательное решение о проведении Курской наступательной операции.
Саммит НАТО 2024 - что о нем известно
Саммит НАТО состоялся с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и был посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
На саммит в Вашингтоне были приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получила приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии.
Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.
На саммите Украине в очередной раз подчеркнули, что вступление в НАТО нам не светит, а Джо Байден в придачу умудрился назвать украинского президента "Владимиром Путиным".
"Украинский лидер сделал соответствующие выводы. Его стране надо было бороться с россиянами по-другому (...) Договоренности [об условиях использования предоставленного партнерами оружия] истощали Украину, превращая ее в постоянную жертву, мячик для битья россиянами. (...) Помахивание пальцем из Белого дома Байдена или берлинской канцелярии Олафа Шольца больше не имело смысла в Киеве. Очевидная слабость Байдена вдохновила Зеленского", - считает Бойс.
Украинская армия взяла под контроль 74 населенных пункта Курской области, используя БТРы Stryker и бронеавтомобили Humvee из США, БМП Marder из Германии.
До сих пор Украина пока не использует американские ракеты ATACMS, которыми можно было бы поражать аэродромы глубже в России, ведь еще не получила разрешения на это. Но, по убеждению обозревателя, Зеленский снова "может просто пойти вперед".
Одним из преимуществ Украины было определенное "информационное затмение", которым сопровождалась вся первая неделя украинской операции под Курском. Журналист восхищается такой тактикой, ведь это в частности позволило Киеву "отбить любое вмешательство Запада, уклониться от сложных вопросов".
"Сообщение для Запада: спасибо за оружие и кучу советов, но мы сами определяем темп нашей войны. И давайте работать на этой основе в эпоху после Байдена. Месседж для Путина: эта война не завершена. Если вы думаете, что мы пойдем на якобы поддержанное Трампом мирное соглашение, которое разделит Украину, подумайте еще раз", - описывает вероятную логику Зеленского британский журналист.
Среди мотивов украинского наступления обозреватель выделяет следующие:
- показать сильные стороны украинской армии - мобильность, импровизацию, скорость принятия решений;
- подчеркнуть неуверенность Путина и внутреннее напряжение между армией и ФСБ, которая по российскому закону отвечает за охрану границы;
- заставить Россию перебросить войска из восточной Украины для охраны Курска;
- поставить Путина перед политически неудобным выбором увеличить численность войск за счет мобилизации, или иметь проблемы из-за нехватки войск для прикрытия всех участков.
"Эта непопулярная мера (мобилизация - ред) может возродить антивоенное движение среди молодежи, лопнуть пузырь самодовольства. (...) Система Путина построена на народном цинизме (ничто не имеет значения) и апатии (ничего нельзя изменить)", - считает Роджер Бойс.
Обозреватель заключает, что последний поворот в этой войне может помочь сломать эту систему.
Что такое The Times?
The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.
Операция в Курской области - реакция Запада
Как известно, свои планы относительно операции на Курщине украинцы скрывали до последнего. Издание Bloomberg со ссылкой на источник в западной разведке рассказало, как Запад узнал о планах Украины относительно Курска.
Союзники реагировали на рейд уже по факту, когда он был в разгаре, ведь в начале украинцы официально делали единичные заявления без конкретики.
Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что операция в Курской области - явное унижение Путина. Сейчас ВСУ заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении .
Американские аналитики также описали панические действия российских сил - РФ боится быстрого продвижения украинцев на Курщине. Россияне строят укрепления гораздо дальше от границы продвижения ВСУ. Это означает, что они обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курщины.
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