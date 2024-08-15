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"Сори, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

Даяна Швец
15 августа 2024, 12:07
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Сенсационная операция ВСУ в Курской области означает ничто иначе, как то, что ради самоуспокоения Запада, Украина больше не собирается быть "мячиком для битья".
'Сори, Джо': слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину
Зеленскому осточертела позиция США / Коллаж: Главред, фото: Reuters, deepstatemap

Не секрет, что после своей победы на выборах, Дональд Трамп намерен обменять территории Украины ради мира. Однако после вторжения ВСУ в Курскую область эти планы уже не кажутся такими осуществимыми.

Такое видение ситуации высказал британский журналист, эксперт по Восточной Европе Роджер Бойс в авторской статье для The Times.

По мнению обозревателя, последней каплей был июльский саммит НАТО. Тогда чаша терпения переполнилась и Владимир Зеленский принял окончательное решение о проведении Курской наступательной операции.

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Саммит НАТО 2024 - что о нем известно

Саммит НАТО состоялся с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и был посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

На саммит в Вашингтоне были приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получила приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии.

Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

На саммите Украине в очередной раз подчеркнули, что вступление в НАТО нам не светит, а Джо Байден в придачу умудрился назвать украинского президента "Владимиром Путиным".

"Украинский лидер сделал соответствующие выводы. Его стране надо было бороться с россиянами по-другому (...) Договоренности [об условиях использования предоставленного партнерами оружия] истощали Украину, превращая ее в постоянную жертву, мячик для битья россиянами. (...) Помахивание пальцем из Белого дома Байдена или берлинской канцелярии Олафа Шольца больше не имело смысла в Киеве. Очевидная слабость Байдена вдохновила Зеленского", - считает Бойс.

Украинская армия взяла под контроль 74 населенных пункта Курской области, используя БТРы Stryker и бронеавтомобили Humvee из США, БМП Marder из Германии.

До сих пор Украина пока не использует американские ракеты ATACMS, которыми можно было бы поражать аэродромы глубже в России, ведь еще не получила разрешения на это. Но, по убеждению обозревателя, Зеленский снова "может просто пойти вперед".

'Сори, Джо': слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину
ATACMS - характеристика оружия / Инфографика Главреда

Одним из преимуществ Украины было определенное "информационное затмение", которым сопровождалась вся первая неделя украинской операции под Курском. Журналист восхищается такой тактикой, ведь это в частности позволило Киеву "отбить любое вмешательство Запада, уклониться от сложных вопросов".

"Сообщение для Запада: спасибо за оружие и кучу советов, но мы сами определяем темп нашей войны. И давайте работать на этой основе в эпоху после Байдена. Месседж для Путина: эта война не завершена. Если вы думаете, что мы пойдем на якобы поддержанное Трампом мирное соглашение, которое разделит Украину, подумайте еще раз", - описывает вероятную логику Зеленского британский журналист.

Среди мотивов украинского наступления обозреватель выделяет следующие:

  • показать сильные стороны украинской армии - мобильность, импровизацию, скорость принятия решений;
  • подчеркнуть неуверенность Путина и внутреннее напряжение между армией и ФСБ, которая по российскому закону отвечает за охрану границы;
  • заставить Россию перебросить войска из восточной Украины для охраны Курска;
  • поставить Путина перед политически неудобным выбором увеличить численность войск за счет мобилизации, или иметь проблемы из-за нехватки войск для прикрытия всех участков.

"Эта непопулярная мера (мобилизация - ред) может возродить антивоенное движение среди молодежи, лопнуть пузырь самодовольства. (...) Система Путина построена на народном цинизме (ничто не имеет значения) и апатии (ничего нельзя изменить)", - считает Роджер Бойс.

Обозреватель заключает, что последний поворот в этой войне может помочь сломать эту систему.

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Операция в Курской области - реакция Запада

Как известно, свои планы относительно операции на Курщине украинцы скрывали до последнего. Издание Bloomberg со ссылкой на источник в западной разведке рассказало, как Запад узнал о планах Украины относительно Курска.

Союзники реагировали на рейд уже по факту, когда он был в разгаре, ведь в начале украинцы официально делали единичные заявления без конкретики.

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что операция в Курской области - явное унижение Путина. Сейчас ВСУ заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении .

Американские аналитики также описали панические действия российских сил - РФ боится быстрого продвижения украинцев на Курщине. Россияне строят укрепления гораздо дальше от границы продвижения ВСУ. Это означает, что они обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курщины.

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