Положительные новости - Зеленский о докладе Сырского с линии фронта

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, на всех направлениях на линии соприкосновения наши ребята "молодцы".

https://glavred.info/war/polozhitelnye-novosti-zelenskiy-o-doklade-syrskogo-s-linii-fronta-10589600.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и заявил, что украинские бойцы показали в течение последних дней очень хорошие результаты. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении в Telegram.

"Только что докладывал главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы", - подчеркнул президент.

Как сказал президент, под Торецком наши военные поразили технику врага и уничтожили много оккупантов. Также Зеленский заявил, что в результате операции в Курской области Украина может создать буферную зону и оттянуть российские войска с линии соприкосновения.

видео дня

"Все, что наносит ущерб российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике - все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", - добавил Зеленский.

Операция в Курской области 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Война в Украине - последние новости

Напомним, американский адмирал Марк Монтгомери заявил, что Керченский мост в Крыму является "законной целью" Украины и подчеркнул, что именно по нему стоит ударить в ближайшее время.

Также ранее стало известно, что Восьмой полк захватил противотанковую российскую пушку МТ-12 "Рапира", теперь она будет работать на ВСУ и защищать Украину.

Напомним, полк "Азов" показал боевого робота, который на передовой выполняет задачи.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред