По меньшей мере 3 погибших и десятки травмированных: на Львовщине произошло масштабное ДТП

На участке дороги, где произошла авария, патрульная полиция организовала реверсное движение.

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Количество травмированных возросло до 35 человек / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция Львовской области

В пятницу, 11 октября, около 6:30 утра на объездной Львова произошла массовая авария. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его информации, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев-Чоп столкнулся автобус международных перевозок, который двигался по маршруту Варшава-Одесса, грузовой автомобиль "Новая почта" и несколько легковых автомобилей.

По состоянию на 7:00 было известно об 1 погибшем и 27 травмированных с повреждениями различной степени тяжести. Однако впоследствии данные о жертвах и пострадавших обновились.

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"Информация по состоянию на 08:40: погибли три человека. Еще 35 имеют травмы различной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители", - сообщил Козицкий.

В патрульной полиции Украины добавили, что на месте ДТП работают все службы, удалось организовать реверсное движение.

Кто такой Максим Козицкий? Максим Зиновьевич Козицкий (род. 19 февраля 1981, город Львов Львов Львовской области) - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской областной администрации с 5 февраля 2020 года, пишет Википедия.

ДТП с украинцами - последние новости

Недавно стало известно, что в Волынской области в результате ДТП в Луцком районе 29 сентября, погиб третий в Украине полный кавалер ордена "За мужество", капитан ВСУ Павел Чайка.

Ранее, 9 сентября, автобус с пассажирами попал в смертельную аварию, столкнувшись с фурой во Львовской области. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич утверждал, что в автобусе находились военные, водитель от полученных травм погиб на месте.

Напомним, в августе 2024 года микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

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