В ДТП на Волыни погиб легендарный "киборг", полный кавалер ордена "За мужество"

В составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "Сигл" принимал участие в жесточайших боях.

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Павел Чайка погиб в ДТП / Коллаж: Главред, Фото: museumsun.org, Facebook/policevolyn

В Волынской области в результате ДТП в Луцком районе 29 сентября, погиб третий в Украине полный кавалер ордена "За мужество", капитан ВСУ Павел Чайка.

36-летний Павел Чайка, управляя мотоциклом Harley Davidson, попал в ДТП на автодороге сообщением Устилуг – Луцк, сообщает местное издание ВСН.

В полиции также опубликовали фото с места ДТП. Уточняется, что 36-летний житель Киевской области, управляя мотоциклом Harley Devidson, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира.

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"В результате столкновения мотоцикл загорелся, его водитель погиб", - рассказали в Нацполиции.

/ Facebook/policevolyn

Что известно о Павле Чайке

У него был позывной "Сигл", военный был полным кавалером ордена "За мужество" – третьим человеком в истории Украины, получившим это звание во время АТО и за время независимости.

В 15 лет Чайка поступил в Волынский областной военный лицей, после чего продолжил обучение на юридическом факультете вуза им. Леси Украины. В 2007 году он приступил к своей военной карьере, сначала отслужив срочную службу в десантных войсках, а затем подписав контракт. После двух лет службы в "Беркуте" Павел вернулся в армию.

В составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Павел принимал участие в жесточайших боях: Славянск, Зеленополье, Марьинка, Дебальцевский плацдарм, Донецкий аэропорт и многие другие.

/ vsn.ua

"Киборг", защитник Донецкого аэропорта, Чайка был командиром взвода 79 аэромобильной бригады, уточняет museumsun.org.

Павел был одним из первых раненых десантников под Красным Лиманом. Пережил тяжелые бои под Зеленопольем, в Донецком аэропорту и Дебальцевском плацдарме.

После второго ранения в сентябре 2016 года Чайка получил назначение на новое место службы – Главное управление развития и сопровождение материального обеспечения ВС Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в районе города Доброполье в результате ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Отмечается, что он был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после полномасштабного вторжения, а также служил в Военной службе правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

Как сообщалось ранее, 26 августа погиб украинский пилот Алексей Месь. Летчик погиб, отражая на F-16 самую масштабную воздушную атаку России на Украину 26 августа.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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