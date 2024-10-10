В Польше возле границы произошло смертельное ДТП с украинцами - детали

Микроавтобус, в котором были граждане Украины, столкнулся с грузовиком.

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ДТП в Польше / коллаж: Главред, фото: rmf24.pl

В Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что ДТП произошло утром четверг, 10 октября, возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке.

Известно, что микроавтобус, в котором были граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового авто.

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В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека - женщина и мужчина 45 и 60 лет.

На месте ДТП полиция под надзором прокурора устанавливает причины аварии.

Министерство иностранных дел подтверждает, что авария произошла вблизи пункта пропуска "Медика - Шегини". По данным МИД, грузовик, водитель которого тоже украинец, стоял на обочине в темное время суток без включенных фар.

В результате ДТП погибла женщина 1978 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Еще два человека госпитализированы, один пострадавший в тяжелом состоянии.

"МИД, Посольство Украины в Польше и наше Генконсульство в Люблине оказывают пострадавшим всю необходимую консульскую помощь и находятся на связи с компетентными органами Польши", - говорится в сообщении.

Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

ДТП - последние новости

Напомним, 9 сентября, автобус с пассажирами попал в смертельную аварию, столкнувшись с фурой во Львовской области. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что в автобусе находились военные, водитель от полученных травм погиб на месте.

1 августа микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

11 июля в Молдове в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли.

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