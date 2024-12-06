Порывистый ветер, снег и гололедица: какой будет погода в Украине в выходные

Синоптик рассказала, в каких областях в выходные будет теплее всего и каких температур воздуха стоит ожидать.

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Погода в Украине в выходные - порывистый ветер, снег и гололедица/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 7-8 декабря

В каких областях будет теплее всего

Погода в Украине в выходные, 7-8 декабря, отметится сильным ветром и плюсовыми температурами воздуха.

Теплее всего в эти дни будет в южных областях и в Крыму. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Что будет с погодой 7-8 декабря? Особенность выходных в Украине - порывистый, до сильного, ветер юго-восточного направления. Однако не холодно, ведь в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму +9...+15 градусов", - отметила Диденко.

Также она рассказала, что 7-8 декабря в большинстве областей будет преобладать влажная погода с периодическими дождем и мокрым снегом. Возможен гололед, вечером и утром на дорогах гололедица.

Погода в Украине 7 декабря/ windy.com

Погода в Украине 8 декабря/ windy.com

Погода в Киеве 7-8 декабря

В Киеве в субботу ожидается преимущественно дождь. Днем температура воздуха будет на уровне до +3 градусов, ожидается сильный юго-восточный ветер.

В воскресенье в столице ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, но днем осадки прекратятся. Также будет сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +3 градуса.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину накроет мокрый снег и дождь - стало известно, когда будет потепление. В большинстве регионов будут идти мокрый снег и дождь, также ожидается мороз. Но совсем скоро Украину накроет потепление.

Также сообщалось, что Украину будет засыпать снегом - синоптики назвали дату возвращения осадков. Уже в ближайшее время после похолодания в Украину придет потепление.

Напомним, буря затягивается - стало известно, когда Украину "затрясет" из-за мощной магнитной бури. Мощность магнитной бури достигла почти 7-ми баллов, после чего пошла на спад.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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