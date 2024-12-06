Порывистый ветер, снег и гололедица: какой будет погода в Украине в выходные

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 7-8 декабря
- В каких областях будет теплее всего
Погода в Украине в выходные, 7-8 декабря, отметится сильным ветром и плюсовыми температурами воздуха.
Теплее всего в эти дни будет в южных областях и в Крыму. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Что будет с погодой 7-8 декабря? Особенность выходных в Украине - порывистый, до сильного, ветер юго-восточного направления. Однако не холодно, ведь в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму +9...+15 градусов", - отметила Диденко.
Также она рассказала, что 7-8 декабря в большинстве областей будет преобладать влажная погода с периодическими дождем и мокрым снегом. Возможен гололед, вечером и утром на дорогах гололедица.
Погода в Киеве 7-8 декабря
В Киеве в субботу ожидается преимущественно дождь. Днем температура воздуха будет на уровне до +3 градусов, ожидается сильный юго-восточный ветер.
В воскресенье в столице ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, но днем осадки прекратятся. Также будет сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +3 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Украину накроет мокрый снег и дождь - стало известно, когда будет потепление. В большинстве регионов будут идти мокрый снег и дождь, также ожидается мороз. Но совсем скоро Украину накроет потепление.
Также сообщалось, что Украину будет засыпать снегом - синоптики назвали дату возвращения осадков. Уже в ближайшее время после похолодания в Украину придет потепление.
Напомним, буря затягивается - стало известно, когда Украину "затрясет" из-за мощной магнитной бури. Мощность магнитной бури достигла почти 7-ми баллов, после чего пошла на спад.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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