В Украину идет похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине 11 декабря будет налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда Украину атакует циклон

В каких областях будут дожди и снег

Где синоптики прогнозируют +15

Погода в Украине 11 декабря будет дождливой и снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11 декабря в западных, северных и Винницкой областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица, что может привести к осложнению движения транспорта.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что к Украине приближается активный циклон. В этот день ожидаются дожди и мокрый снег. Видимость будет плохой из-за осадков и облачности.

Ожидается, что 12 декабря придет похолодание, а осадков станет меньше. Ощутимое снижение температуры воздуха во многих областях будет 13-14 декабря. Однако уже 15 декабря в Украину придет потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: ventusky

Погода 11 декабря

В Украине 11 декабря будет облачно. В этот день во многих областях Украины синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег с налипанием, а также гололед и гололедицу. Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"В южной и юго-восточной частях ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° (в Крыму в течение суток 6-11°).На остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь; в западных, северных и Винницкой областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 11 декабря в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +6...+11 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: meteoprog

Погода 11 декабря в Киеве

В Киеве 11 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах в этот день будет гололед, гололедица и налипание мокрого снега. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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