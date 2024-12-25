Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

Ангелина Подвысоцкая
25 декабря 2024, 19:30
55
Синоптики предупреждают о том, что 26 декабря ожидается туман и гололедица.
погода
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • Где температура воздуха упадет до -6 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дождь и снег

Погода в Украине 26 декабря будет более холодной. Ожидается гололедица, туман, снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

видео дня
погода
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: ventusky

Погода 26 декабря

В Украине 26 декабря будет облачно. В этот день дождь и мокрый снег ожидают в южных и юго-восточных областях. В этот день ожидается гололедица и туман на территории западных областей. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. На юге ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла); в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -6

По данным meteoprog, 26 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Херсонской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+6 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -6...+1 градуса.

погода
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: meteoprog

Погода 26 декабря в Киеве

В Киеве 26 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Больше интересных новостей:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

19:30Синоптик
РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

19:10Украина
Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить Трамп

Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить Трамп

17:54Эксклюзивы
Реклама

Популярное

Ещё
Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Гороскоп на завтра 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

Гороскоп на завтра 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал сроки

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал сроки

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризы

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризы

Последние новости

19:30

Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

19:14

Затянуть Лукашенко в войну: Путин убавил давление на Беларусь, в чем причина - Латушко

19:10

РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

19:10

Рождественский террор: что устроил Путин?мнение

19:06

Порошенко пиарился на ВСУ в рубашке за $4300, хотя на эти средства мог бы купить дронов - Иванов

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
18:57

Жена Лесика рассказала, что сейчас происходит с артистом после остановки сердца

18:15

Морские дроны СБУ помогают "держать на плаву" украинскую экономику, - эксперт

17:54

Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить ТрампЭксклюзив

17:54

Часов с электроэнергией будет больше: графики отключения света на 26 декабря

Реклама
17:51

ГБР задержало скандального экс-начальника Одесского областного ТЦК на выходе из СИЗО

16:58

Угроза окружения Покровска: ВСУ рассказали, как изменилась ситуация

16:50

Разгадать головоломку непросто: лишь единицы справятся за 25 секунд

16:40

Какие планы россиян на правом берегу Днепра: для чего на самом деле РФ нужен плацдарм

15:55

Янис Тимма больше недели пролежал в морге – предавать земле тело экс-мужа Седоковой не будут

15:49

Выборы в Украине в 2025 году: эксперт рассказал вероятный сценарий

15:37

Сандра Буллок совершила редчайший выход в свет: как она выглядит

15:35

Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений

15:25

Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

15:11

Дроны СБУ атаковали один из крупнейших полигонов РФ: что удалось поразить - СМИ

15:00

На фронте погиб популярный украинский писатель

Реклама
14:58

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

14:37

Как убрать растительность на лице: эффективные методы

14:16

Отдал жизнь за свет: во время российского обстрела погиб энергетик

13:48

Комаров показал, как встретил Рождество на фронте: "Атмосфера очень тревожная"

13:45

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

13:12

"Горячее" поздравление с Рождеством: ВСУ нанесли удар по месту скопления оккупантов

13:08

Галкин поздравил с Рождеством на украинском языке: россияне визжат

12:58

Перемирие, падение режима Путина и риск цунами: Росс сказал, чем удивит 2025 год

12:47

Справятся лишь единицы: найти луну в кексах за 7 секунд смогут не все

12:40

ВСУ потеряли позиции под Курахово: военные заявили о прорыве оккупантов

12:15

"Январь будет крайне сложным": эксперт предупредил об обострении на фронте

11:40

Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

11:29

Как ведет себя влюбленный мужчина: 6 признаков, что вы ему не безразличны

11:09

Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП: когда вступит в силу

10:37

Угроза для Купянска: РФ создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола

10:35

РФ отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной: в ISW раскрыли требования Путина

10:23

В Украине обновили графики отключения света в Киеве и трех областях

10:19

Привычки программируют на бедность: 6 установок, от которых нужно избавиться на пути к успеху

10:11

РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов: Зеленский отреагировал на атаку оккупантов

09:55

"Хотели оставить без света, газа, тепла и воды": в ЦПД прокомментировали атаку РФ

Реклама
09:50

В Казахстане произошла авиакатастрофа: разбился пассажирский самолет, который летел в РФВидео

09:28

Секретные встречи Миддлтон и Чарльза: Кейт готовят "к роли всей ее жизни"

09:28

Гороскоп на завтра 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

09:00

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризыВидео

08:59

Три отличия между картинками: их отыщут за 17 секунд только самые внимательные

08:23

График отключения света на 25 декабря: в каких регионах будут действовать ограничения

08:10

"Братья-мусульмане" решили качнуть Египет?мнение

08:05

Ракетный удар РФ по Украине: Польша экстренно подняла в небо авиацию

07:20

В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

07:05

РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять