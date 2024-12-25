Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

Синоптики предупреждают о том, что 26 декабря ожидается туман и гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где температура воздуха упадет до -6 градусов

Где синоптики прогнозируют дождь и снег

Погода в Украине 26 декабря будет более холодной. Ожидается гололедица, туман, снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: ventusky

Погода 26 декабря

В Украине 26 декабря будет облачно. В этот день дождь и мокрый снег ожидают в южных и юго-восточных областях. В этот день ожидается гололедица и туман на территории западных областей. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. На юге ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла); в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -6

По данным meteoprog, 26 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Херсонской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+6 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -6...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: meteoprog

Погода 26 декабря в Киеве

В Киеве 26 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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