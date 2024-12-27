На Новый год будет похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об изменении погоды

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- Какой будет погода в Украине на Новый год
- Какой будет погода в Украине в выходные, 28 и 29 декабря
Погода в Украине в Новый год отметится небольшим похолоданием, а также выпадением осадков в виде мокрого снега в части областей нашего государства.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Заглядывая вперед, в Новый год, можно увидеть, что 31-го декабря предполагается маленькое снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега", - отметила она.
Погода в Украине 28 и 29 декабря
Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Она отметила, что 28 и 29 декабря погода будет спокойной. Существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами повлечет за собой туман.
"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон то и даже ветра какого-то выразительного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха как приклеилась к нулю и небольшим "плюсам", так и держится. В Украине в течение субботы-воскресенья ожидается 0...+4 градуса, разве что ночью 28-го декабря в восточной части, а 29-го декабря и на западе 0...-3 градуса", - рассказала Диденко.
Погода в Киеве в выходные
В Киеве 28-29 декабря будет тепло, облачно и маловетрено. В ночные часы температура воздуха ожидается на уровне около нуля градусов, днем будет 0...+2 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение - стало известно, где прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о плохой видимости из-за сильного тумана.
Также ранее сообщалось, что страна под атакой затяжной магнитной бури - стало известно, когда закончится сильный шторм. Мощность магнитной бури несколько раз увеличивалась до почти 7-ми баллов.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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