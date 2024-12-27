Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Новый год будет похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об изменении погоды

Алёна Воронина
27 декабря 2024, 11:16
96
Снижение температуры и осадки покроют только часть областей.
Погода, зима, снег
Погода в Украине - на Новый год будет похолодание и мокрый снег/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на Новый год
  • Какой будет погода в Украине в выходные, 28 и 29 декабря

Погода в Украине в Новый год отметится небольшим похолоданием, а также выпадением осадков в виде мокрого снега в части областей нашего государства.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"Заглядывая вперед, в Новый год, можно увидеть, что 31-го декабря предполагается маленькое снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега", - отметила она.

Погода в Украине 31 декабря
Погода в Украине 31 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Украине 28 и 29 декабря

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Она отметила, что 28 и 29 декабря погода будет спокойной. Существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами повлечет за собой туман.

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон то и даже ветра какого-то выразительного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха как приклеилась к нулю и небольшим "плюсам", так и держится. В Украине в течение субботы-воскресенья ожидается 0...+4 градуса, разве что ночью 28-го декабря в восточной части, а 29-го декабря и на западе 0...-3 градуса", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 28 декабря
Погода в Украине 28 декабря/ meteoprog
Погода в Украине на 29 декабря
Погода в Украине 29 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве 28-29 декабря будет тепло, облачно и маловетрено. В ночные часы температура воздуха ожидается на уровне около нуля градусов, днем будет 0...+2 градуса.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение - стало известно, где прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о плохой видимости из-за сильного тумана.

Также ранее сообщалось, что страна под атакой затяжной магнитной бури - стало известно, когда закончится сильный шторм. Мощность магнитной бури несколько раз увеличивалась до почти 7-ми баллов.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер - разведка Южной Кореи

Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер - разведка Южной Кореи

11:47Мир
Отправка новобранцев на фронт: Сырский сделал заявление о подготовке военных

Отправка новобранцев на фронт: Сырский сделал заявление о подготовке военных

11:39Украина
На Новый год будет похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об изменении погоды

На Новый год будет похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об изменении погоды

11:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

Последние новости

11:47

Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер - разведка Южной Кореи

11:42

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Кроликам - стресс, Драконам - трудные времена

11:39

Отправка новобранцев на фронт: Сырский сделал заявление о подготовке военных

11:17

Погиб 16-летний актер, звезда популярного фильма

11:16

На Новый год будет похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об изменении погоды

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
11:13

Как снять наклейку с посуды: легкий трюк со скотчем и свечой

11:10

ГУР мощным ударом HIMARS ликвидировало российских офицеров на Запорожье

11:02

Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря: Рыбам - удача, Весам - смена плановВидео

10:38

Алина Гросу вернулась в Украину и показала родного человека - детали

Реклама
10:26

Россияне уже вышли на трассу от Покровска до Днепра: может ли РФ перерезать дорогу

09:52

РФ захватила Курахово в Донецкой области: в ISW раскрыли детали прорыва оккупантов

09:51

"Сбил российский Панцирь-С1": Буданов сделал заявление о крушении азербайджанского самолета

09:29

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

09:25

Многие хозяйки даже не догадываются: почему опара не поднимается

09:20

Через почти два года немецкие танки Leopard 1 начали поступать в Украину — Forbes

08:53

"Никто не удивился результату": Анна Заворотнюк устроила гендер-пати

08:39

Трамп выдвинул к Европе требование по Украине: в WP рассказали детали

08:10

Россия рискует потерять союзников: как Путину навредит ПВО в Грозноммнение

07:53

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

07:50

Мирные переговоры по Украине: Путин отверг предложение команды Трампа – ISW

Реклама
07:02

ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

06:10

Основная задача Украины на 2025 годмнение

05:27

Для чего натирать столовые приборы пеплом: эффект от бабушкиного метода удивит

04:30

Где больше кофеина - в зеленом чае или в кофе: что обязательно стоит знать о любимых напиткахВидео

04:00

Большинство даже не догадывается: почему Новый год празднуют именно 1 января

03:31

Как открыть замерзшую крышку бензобака: советы от опытных водителей

03:21

РФ пытается захватить важный населенный пункт на Харьковщине - офицер

02:31

Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральнымВидео

01:21

Оккупанты атакуют с разных сторон: аналитики DeepState показали обновленную карту

00:29

Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

26 декабря, четверг
23:39

"Может анонсировать визит через месяц": Франциск принял приглашение посетить Украину

23:27

"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

22:55

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

22:50

Зачем хозяйки добавляют чеснок в горшки с растениями: ответ удивит

22:28

"Девочку назвали в мою честь": Киркоров жестко опозорился выдуманной историейВидео

22:10

Седокова украла телефон Яниса Тиммы, чтобы не сесть в тюрьму: друг выдал детали

22:00

В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в ДнепреВидео

21:57

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

21:54

В Украине возобновили бронирование через "Дію": схема брони работника

21:47

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили важный для оккупантов комплекс

Реклама
21:33

Бывшая участница "Холостяка" выходит замуж

21:20

Что должно стоять на новогоднем столе в 2025 году: мольфар дал важные советы

20:54

В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: детали реформы

20:52

Почему собаки все вынюхивают: неожиданное объяснение ученых

20:32

Новый залог в 402 млн грн: экс-начальника Борисова снова отправили в СИЗО

19:55

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

19:41

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют мокрый снег и дождь

19:24

При каких условиях РФ может применить "Орешник": Путин раскрыл свои циничные планы

19:21

График отключения света 27 декабря: ситуация в энергосистеме значительно улучшилась

19:10

Как катастрофа с самолетом в Казахстане станет проблемой для Путинамнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять