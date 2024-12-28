Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода 29 декабря

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет сильный туман, гололед и гололедица.

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Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Где синоптики объявили штормовое предупреждение

Где температура воздуха упадет до -7 градусов

Когда Украину накроет похолодание

Погода в Украине 29 декабря будет немного теплее. Ожидается гололед и туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Из-за сильного тумана будет видимость 200-500 метров. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Об опасности предупреждают в западных, северных и центральных областях.

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Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что до конца 2024 года будет спокойная погода. Существенные осадки не предвидятся, но будет туман. В течение 28-29 декабря Украина будет под влиянием антициклона. Температура воздуха повысится до +4 градусов. Лишь ночью ожидается 3-градусный мороз.

31 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха. На территории северных областей ожидается мокрый снег.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: ventusky

Погода 29 декабря

В Украине 29 декабря будет облачно. В этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день в западных, северных и центральных областях прогнозируют гололед и туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 2-7° мороза, днем на крайнем юге 1-6° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 29 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до 0...+5 градусов. Самая низкая температура будет в Кировоградской и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: meteoagent

Погода 29 декабря в Киеве

В Киеве 29 декабря будет облачно. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. В этот день ожидается туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Видимость будет 200-500 м, из-за чего может быть затруднено движение транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: meteoagent

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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