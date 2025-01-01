Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

Синоптики предупреждают, что 2 января ожидаются сильные порывы ветра во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 2 января / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 2 января

Где объявили I уровень опасности

Какие порывы ветра ожидаются в областях

В четверг, 2 января, во многих областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. В столице, Карпатах, большинстве западных, Винницкой и Киевской областях объявили I уровень опасности. Об этом сообщил Укргидрометцентр и ГСЧС Украины.

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Лишь в западных областях днем возможен небольшой дождь. В южных областях ночью и утром местами будет образовываться туман.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 5-10° тепла, а в Крыму до 13°.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в северных, большинстве западных и Винницкой областях будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", говорится в сообщении гидрометцентра.

В четверг во Львовской области ожидаются порывы юго-западного ветра 17 - 22 м/с. По данным ГСЧС Львовщины, ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Области, в которых объявили желтый уровень опасности / Фото: Укргидромецентр

Погода в Киеве

В ГСЧС сообщили, что в Киеве порывы ветра достигнуют 15-20 м/с. Спасатели призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Погода в Киеве и Киевской области будет облачной с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью в области будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем - 5-10° тепла. В столице ночью ожидается 1-3° тепла, днем 7-9°.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Диденко рассказала, что погода в Украине в начале 2025 года будет теплой. 2 января потеплеет до +9...+14 градусов. Осадков не ожидается, но будет сильный ветер.

Также с 3 января начнется похолодание, которое продлится до 7 января. Затем снова потеплеет, но до 11 января ожидается новое похолодание.

Как сообщал Главред, Украину атаковала сильная магнитная буря мощностью до 8 баллов. С 1 января ее мощность снизилась до 5 баллов, а 2 января она снова уменьшится до 3 баллов. Однако 5-6 января ожидается новая магнитная буря.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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