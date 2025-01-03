Мокрый снег, гололедица и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

3 января в Украине ожидается облачная погода с осадками и порывами ветра.

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Сегодня в Киеве и области будет облачно, свидетельствует прогноз погоды / Фото: УНИАН

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Погода в Киеве в пятницу, 3 января, будет облачной. Утром начнется мелкий дождь со снегом, но он должен закончиться еще до вечера. Такой прогноз погоды опубликован на портале Sinoptik.

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Как сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра, в Киевской области также будет облачно. Синоптик прогнозирует небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Температура воздуха на Киевщине составит +3°С.

Прогноз погоды в Киеве на 3 января / ua.sinoptik.ua

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 3 января на территории Киевщины. Пасмурно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура днем ​​от 3°С до 3°С тепла; в Киеве днем ​​около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ожидается ​​+1°С…+3°С. В Мироновке 0°С…+2°С, в Фастове 0°С…+2°С, в Яготине 0°С…+2°С. В Барышевке термометры покажут +1°С…+3°С, а в Борисполе 0 от +1°С до +3°С.

Погода в Украине на 3 января

Днем в Украине, кроме юго-востока, ожидается небольшой мокрый снег и дожди. На Закарпатье - умеренные осадки.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду, ночью в Карпатах порывы 20 – 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от -3 до +2 градусов. Днем в центральных областях до +5 градусов. На Юге и Востоке ночью +1... +6, днем +5... +10.

Погода в Украине 3 января 2025 / meteo.gov.ua

Синоптики также прогнозируют значительный снег в Карпатах ночью, а днем – умеренные осадки, метель. В течение суток температура воздуха составит от -1 до -6 градусов.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, синоптики предупредили о снеголавинной опасности в двух областях 3 января. Объявлен 3 уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 3 января в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, в центральных областях она составит +1...+5 градусов, в южной части еще задержится +6...+12 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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