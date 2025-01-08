'Это маловероятно': нардеп сделал заявление о демобилизации военных

Ключевые тезисы нардепа:
- Демобилизация в Украине маловероятна
- В Министерстве обороны ведутся дискуссии относительно демобилизации
Учитывая текущую ситуацию, демобилизация в Украине маловероятна. Об этом во время брифинга заявил Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает корреспондент "Еспресо".
На вопрос журналистов относительно законопроекта о демобилизации, который якобы должен был быть разработан до декабря, парламентарий отметил: "Разрабатываются ли какие-то нормы относительно того, что было поставлено задание правительству Верховной Радой, - да".
При этом он отметил, что демобилизация - "очень сложная тема".
"Мы недавно были в Министерстве обороны, говорили о законопроекте о демобилизации. Там больше внимание обращают на ротацию подразделений, которые находятся на первой линии. Что касается демобилизации, то там ведутся дискуссии. При нынешних условиях мобилизации это маловероятно", - объяснил нардеп.
Демобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации. Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену. Они смогут вернуться на службу, но исключительно по собственному желанию.
Впоследствии президент Украины подписал закон №11531 о демобилизации тех бойцов, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий.
Недавно в СМИ писали, что Министерство обороны Украины просит Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отложить подготовку законопроекта об условиях демобилизации во время военного положения.
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Кто такой Роман Костенко
Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.
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