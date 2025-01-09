На 'Рамштайне' согласовали план поддержки Украины до 2027 года: подробности

Главная задача - сбалансировать насущные потребности ВСУ во время войны.

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План поддержки Украины / коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Украины, Офис президента Украины

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Согласован план поддержки Украины до 2027 года

Утвержденные дорожные карты будут постоянно совершенствоваться и интегрироваться

На заседании "Рамштайн" согласовали план поддержки Украины до 2027 года. В рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны и станут основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что сейчас главная задача - сбалансировать насущные потребности ВСУ во время войны с долгосрочными целями развития армии.

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"Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные Силы были полностью совместимы с силами Альянса", - добавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Основные направления работы на ближайшие несколько лет:

обеспечение военной помощи;

организация закупок;

привлечение инвестиций;

поддержка украинской оборонной промышленности и её развития.

"Эти дорожные карты - это общий результат работы Украины и партнеров. 34 страны-участницы уже стали частью этих коалиций. Это также важный сигнал украинской оборонной промышленности: спрос на вооружение и технику есть, и он очень высокий. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают Украину. Это пример настоящего международного единства, которое помогает нам выстоять и победить", - сказал Умеров.

В то же время, в минобороны США добавили, что утвержденные дорожные карты будут постоянно совершенствоваться и интегрироваться.

"Эти дорожные карты являются существенным шагом вперед в поддержке Украины нашими странами, информируют о продолжении работы коалиций возможностей, а также посылают важный сигнал спроса оборонной промышленности. Учитывая эти цели по способности к 2027 году, наши страны планируют тесно сотрудничать с Украиной", - говорится в сообщении.

Рамштайн / Инфографика: Главред

Заседание "Рамштайн" - что известно

Как сообщал Главред, в Германии 9 января состоялась 25-я встреча в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений. В частности, он отметил, что в этом году Украина хочет поставить рекорд по количеству и качеству дронов и сейчас делается все возможное, чтобы в этом году война завершилась достойно для Украины и всей Европы.

В то же время, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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