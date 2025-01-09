Военный эксперт раскрыл неожиданный момент на встрече 'Рамштайн': что известно

Администрация Трампа берет на себя обязательства по поддержке Украины на сумму $14 млрд.

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Что известно о встрече "Рамштайн-25" / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Главные тезисы Снегирева:

США поставят на паузу военно-техническое сотрудничество

Конгресс может заморозить военную помощь

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа", отметил, что на "Рамштайн-25" прозвучало заявление, что это может быть последняя встреча в этом формате.

"Меня насторожило заявление одного из участников "Рамштайна", говорится о коллективном участнике, представителях стран на этой встрече, по поводу того, что это, возможно, последняя встреча в этом формате. Однако если говорить о коллективной поддержке европейских партнеров, то они учитывают сценарий, при котором США поставят на паузу военно-техническое сотрудничество. Но, опять же, это контроверсионная версия, потому что Соединенные Штаты заявили о передаче украинской стороне макроэкономической помощи на сумму $15 млрд за счет замороженных российских активов, из которых только $1 млрд успеет передать администрация Байдена", - отметил военный эксперт в эфире "Еспресо". видео дня

По его словам, соответственно возникает вопрос того, что администрация Трампа берет на себя обязательства по поддержке Украины на сумму $14 млрд. И это идет в разрез с пугалками или опасениями, что США могут заморозить военно-техническую помощь.

"С другой стороны, давайте говорить о том, что европейские страны НАТО уже учитывают пожелания будущего президента США Дональда Трампа по увеличению финансирования расходной части Альянса как минимум до уровня 3%. И уже несколько стран отчитались об увеличении объема финансирования и собственного ОПК, и так называемой общей казны стран НАТО. То есть тенденции положительные относительно возможной поддержки Украины и возможности коллективного противостояния российской угрозе непосредственно самими странами Альянса", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Встреча "Рамштайн-25" - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что на "Рамштайн" согласовали план поддержки Украины до 2027 года. В рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны и станут основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины.

Стали известны главные заявления Владимира Зеленского на заседании Рамштайн. Он также просил страны-партнеры о немедленной поставке систем ПВО. Кроме того, по его словам, если мир хочет остановить убийства, то нужно перекрыть денежный поток Путина.

США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Ллойд Остин сообщил, что этот пакет будет последним пакетом военной помощи Украине во времена Джо Байдена. Помощь включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше снарядов и больше ракет класса "воздух-земля".

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