Официально: США полностью выводят свои войска из Сирии

19 декабря 2018, 19:53

Коалиция освободила территории, удерживаемые ИГ.

Пентагон
Пентагон

Пресс-секретаря Пентагона Дана Уайт заявила, что США начали вывод своих войск из Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании", - приводит агентство слова Уайт.

Уайт отметила, что коалиция освободила территории, удерживаемые ИГ, однако борьба с ним "еще не окончена".

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии.

В своем Twitter глава Белого дома объявил о победе над террористами "Исламского государства" (ИГ) в Сирии. Победу над ИГ в Сирии Трамп единственной причиной, по которой войска США находятся в стране во время его президентского срока.

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США Сирия Пентагон Исламское государство Дана Уайт
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